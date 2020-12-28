Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань через рішення Конституційного суду закрило ще шість справ стосовно посадовців за недостовірне декларування. Про це у понеділок, 28 грудня, повідомило Національне агентство із запобігань корупції.

Згідно із повідомленням, НАБУ закрило провадження стосовно таких осіб:

Ігор Шкіря , народний депутат України VIIІ скликання (не задекларував майно на загальну суму 63 млн грн, зокрема 6 земельних ділянок, які належать дружині, власні корпоративні права, дохід члена сім’ї, фінансові зобов’язання свої та дружини);

, народний депутат України VIIІ скликання (не задекларував майно на загальну суму 63 млн грн, зокрема 6 земельних ділянок, які належать дружині, власні корпоративні права, дохід члена сім’ї, фінансові зобов’язання свої та дружини); Борис Філатов , міський голова Дніпра (у деклараціях за 2016 і 2017 роки виявлено недостовірні відомості на суму 485,8 тис. грн та 519,7 тис. грн);

, міський голова Дніпра (у деклараціях за 2016 і 2017 роки виявлено недостовірні відомості на суму 485,8 тис. грн та 519,7 тис. грн); Ірина Завгородня , суддя Конституційного суду не задекларувала Land Rover вартістю 615,3 тис. грн, яке належить чоловіку);

, суддя Конституційного суду не задекларувала Land Rover вартістю 615,3 тис. грн, яке належить чоловіку); Андрій Павелко , народний депутат України VIIІ скликання (не задекларував набуття у власність аксесуару вартістю 425 тис. грн, отримані подарунки у вигляді користування готельним номером; не вказав члена сім’ї (цивільну дружину) та її майно (Bentley Continental, Land Rover Range Rover, користування квартирою).

, народний депутат України VIIІ скликання (не задекларував набуття у власність аксесуару вартістю 425 тис. грн, отримані подарунки у вигляді користування готельним номером; не вказав члена сім’ї (цивільну дружину) та її майно (Bentley Continental, Land Rover Range Rover, користування квартирою). Станіслав Ричка, суддя Заводського районного суду Дніпродзержинська Дніпропетровської області (не вказав користування дружиною квартирою, автомобіль дружини та її фінансові зобов’язання; не задекларував доходи члена сім’ї у вигляді соціальної допомоги та подарунка у вигляді квартир. Загальна сума недостовірних відомостей – 1,6 млн грн).

Своєю чергою, Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо начальника слідчого відділу Покровського відділення поліції в Дніпропетровській області Сергія Удовенка, який не задекларував власні грошові активи на 762,1 тис. грн.

НАЗК нагадує, закон, який відновлює функції агентства, поки що не набув чинності.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Cуд визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, але 29 жовтня доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

НАБУ і НАЗК просило відновити покаранння за брехню у деклараціях до кінця грудня, оскільки лише у такому випадку можна притягнути чиновників до відповідальноості за неправдиві відомості за 2020 рік.

15 грудня Верховна Рада повернула повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, які 27 жовтня скасував Конституційний суд. Володимир Зеленський підписав цей закон 25 грудня.