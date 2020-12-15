Верховна Рада повернула повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, які 27 жовтня скасував Конституційний суд. За відповідний законопроект в цілому проголосували 300 депутатів під час засідання, яке відбулося у вівторок, 15 грудня.

Згідно із законопроектом №4470, НАЗК знову має право перевіряти декларації чиновників, контролювати оприлюднення декларацій, а також моніторити спосіб життя посадовців, які вносять декларації. Крім того, агентство зможе мати безпосередній доступ до довідкових систем, реєстрів, банків даних, а також та користуватися державними засобами зв'язку.

Відтепер Національне агентство з питань запобігання корупції матиме право:

безперешкодно входити до приміщень державних органів за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати необхідні документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів;

відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах;

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Cуд визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, але 29 жовтня доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

НАБУ і НАЗК просило відновити покаранння за брехню у деклараціях до кінця грудня, оскільки лише у такому випадку можна притягнути чиновників до відповідальноості за неправдиві відомості за 2020 рік.