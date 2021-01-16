Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розробило карту антикорупційних уповноважених, до яких можна звернутися за допомогою для заповнення щорічної декларації. Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Facebook.

«Якщо ви є публічним службовцем та потребуєте допомоги щодо заповнення декларації, зверніться до антикорупційного уповноваженого вашої організації. Аби ви змогли швидко знайти контакти уповноваженого вашої організації, НАЗК розробило спеціальну «Мапу уповноважених», яка доступна на нашому сайті», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у НАЗК, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції є незамінними помічниками під час декларування.

«Вони надають консультативну допомогу в заповненні декларацій, а також стежать, щоби службовці установи вчасно їх подали», – зазначили у відомстві.

Перейти на «Мапу уповноважених» можна за посиланням.

Додаткову інформацію про декларування також можна отримати в розділі «База знань» вебсайту НАЗК, за телефоном контакт-центру НАЗК: 380442000694.

Зазначимо, що з 1 січня 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року.