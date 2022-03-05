У захопленому російською армією селищі Гостомель під Києвом загинув 80-річний Микола Мамчур, який відмовився годувати загарбників, повідомив у суботу, 5 березня, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Черговий нелюдський злочин окупантів: в Гостомелі вбито 80-річного Миколу Мамчура. Українського пенсіонера застрелили просто на порозі власного будинку», – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що 80-річний Микола Мамчур, який все життя прожив у Гостомелі, до пенсії працював на скляному заводі, відмовився годувати непроханих гостей.

Нагадаємо, напередодні на Київщині російські загарбники обстріляли автомобіль з мирними мешканцями, внаслідок чого загинула мати та її 17-річна донька.

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