В одному із сіл Тростянецької громади Сумської області, яке в суботу, 5 березня зайняли російські загарбники, на центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, таким чином російська армія створила «живий щит» із жителів села, зроблений для охорони розгорнутої ракетної системи протиповітряної оборони С-300 середнього радіусу дії. В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна її дальність може сягати 150, 200 або 300 км. Саме на таких відстанях з цієї системи можна, наприклад, збивати літаки.

Ракетний комплекс С-300 призначений для безпосереднього прикриття військ, які перебувають поблизу від супротивника, насамперед – від балістичних ракет і літаків та інших цілей.

Зазначимо, що місто Тростянець також перебуває під контролем російських загарбників. За словами Дмитра Живицького, у місті розграбовані магазини, немає світла і води, а також медикаментів.