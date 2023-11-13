Кевіна Коснера у нових серіях не буде

Нарешті оприлюднено графік виходу фінальних серій популярного неовестерн-серіалу «Єллоустоун». Серії, що розставити крапки над «і» в історії про родину Даттонів, яка володіє великим ранчо у Монтані, глядачі побачать аж у листопаді 2024 року. Продовження серіалу було заплановано показати раніше, проте через страйки сценаристів та акторів виробництво було призупинено. Нагадаємо, уже можна побачити п’ять сезонів серіалу.

Нагадаємо, що головний герой, якого зіграв Кевін Костнер більше у серіалі не з’явиться. Ще у 2022-му році актор залишив серіал з кількох причин. По-перше у нього виник конфлікт з сценаристом Тейлором Шеріданом, по-друге саме на ці терміни припалали терміни зйомок його режисерського проекту «Горизонт: Американська сага». Замість Коснера у серіалі з’явиться Меттью МакКонагі.

Також з’являться два нових спін-офи «Єллоустоуна». Після приквелів «1883» та «1923» глядачі побачать «1944» та «2024». Останній, як зрозуміло навіть з назви, стане хронологічним продовженням основного шоу.