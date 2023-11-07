Корпорація ВВС екранізує роман англійської детективної письменниці Агати Крісті «Вбити легко» (1939), пише The Hollywood Reporter.

Режисеркою картини стали британо-індійська кінематографістка Міну Гаур («Світ у вогні»). За популярною книгою вона має зняти двосерійну стрічку. Хронометраж кожного епізоду – 60 хвилин.

У фільмі «Вбити легко» знялись Пенелопа Вілтон з «Абатства Даунтон», Девід Йонссон, Дуглас Геншалл, Морфідд Кларк та інші.

«Я перебуваю у всесвітньому клубі фанатів Агати Крісті і тому дуже рада можливості адаптувати одну з її робіт для кіно. У „Вбити легко“ мене привабили зухвалі, класні, дотепні жінки – я вкотре була вражена, наскільки чудовими є її персонажі», – цитує видання Міну Гаур.

Це уюе третя екранізація роману (кадр з фільму)

Події відбуваються в Англії у 1954 році. Екс-поліцейський Люк Фіцвільям під час подорожі потягом до Лондона розмовляє злітньою дамою на прізвище Пінкертон. Та прямує до Скотленд-Ярду, адже їй відомо про серію вбивств у її маленькому містечку Вічвуд. Вона навіть називає ім’я наступноїжертви.

Фіцвільям їй не вірить, а згодом дізнається, що на Пінкертон наїхав автомобіль. Названа нею людина також загинула. Поліцейський прямує до Вічвуда під виглядом збирача фольклору.

У середині 1980-х роман «Вбити легко» уже екранізували у серіалі «Детективи Агати Крісті». Потім у 2000-х було знято серіал «Міс Марпл», де Люка Фіцвіляма зіграв маловідомий на той момент актор Бенедикт Камбербетч.

ВВС уже екранізувала декілька книг Агати Крісті. Серед них: «І нікого не залишилось», «Свідок звинувачення», «Випробування невинністю», «Вбивства за алфавітом» та «Блідий кінь».