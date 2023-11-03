У прокат вийшов новий український фільм «Між нами» Соломії Томащук. Знятий ще у 2021 році фільм нарешті потрапив до глядача. За жанром це трилер, не надто частий жанр для українських фільмів.

В основі сюжету – історія двох жінок, які намагаються розв’язати коштом одна одної свої проблеми. А їх, емоційний та навіть кримінальних, у кожної не бракує.

Саша (Анастасія Пустовіт, «Коли падають дерева») – вродлива та волелюбна. Натомість її задавнені емоційні травми та наркозалежність перешкоджають їй у стосунках з чоловіком. Назар (Дмитро Сова), ветеран АТО, успішний, закоханий у дружину та робить усе можливе, щоб врятувати її.

Кадр з фільму «Між нами»

Водночас лікарка Аня (Ірма Вітовська) стає подругою Саші, яка спирається на неї мало не як на матір. Натомість в Ані й у самої безліч проблем. Син Ігор (Михайло Дзюба, «Королів репу») та чоловік не надто сприяють її душевному комфорту. Низка фатальних обставин змушує Аню приймати несподівані рішення. Тож глядачі матимуть несподівані розвиток подій та фінал.

Кадр з фільму «Між нами»

«Між нами» – ігровий повнометражний дебют режисерки та сценаристки Соломії Томащук. Можливо, саме дебютом можна пояснити певну нелогічність і у сюжеті, у режисурі. Саме це призводить до деякої безпорадності й в акторських роботах. Але в цілому маємо гостросюжетний динамічний фільм про складний вибір та фатальні наслідки, який, без сумніву, варто подивитись.