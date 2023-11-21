Головна героїня Мередіт Грей майже не з’являтиметься у майбутньому сезоні

Серіал «Анатомія Грей» продовжено на двадцятий сезон. Він став найдовшим медичним серіалом в історії. Раніше рекорд належав серіалу «Швидка допомога», який, утім, обмежився п’ятнадцятьма сезонами.

Рекордний 20-й сезон має вийти у 2024 році. Головна героїня Мередіт Грей у виконанні Еллен Помпео майже не з’являтиметься у майбутньому сезоні. За сюжетом вона переїхала з Сіетла, де розгортаються основні події, до Бостона. Проте остаточно серіал вона не залишила. Також Помпео досі залишається виконавчою продюсеркою серіалу. Також її голосом традиційно будуть озвучені початок і кінець епізодів.

Нагадаємо, у центрі подій молода хірургиня, Мередіт Грей, що працює у міській лікарні Сіетла, і її колеги, такі ж лікарі-початківці, як вона. Хірурги, не покладаючи рук, оперують і закохуються, заводять історії хвороби й службові романи, зберігають свої лікарські таємниці, борються з ускладненнями в пацієнтів і у власному особистому житті. І найчастіше відносини із протилежною статтю хвилюють їх не менше, ніж питання набуття ними професійного досвіду. Протягом 19-ти сезонів Мередіт та її колеги з інтернів стають досвідченими лікарями.

Прем’єра телевізійної драми відбулася 18 років тому у 2005 році.