На вихідні можна дозволити собі подивитись трилогію «Гобіт» повністю. Бо коли фільми виходити в кінотеатрах, по-перше дратувало те, що три години перегляду не мали вираженого фіналу, а по-друге, поки виходила чергова частина, події попередньої якось затирались у пам’яті.



Отже: The Hobbit, США-Нова Зеландія, 2012, 2013, 2014. Реж.: Пітер Джексон



Фільм (а скоріше серіал) Пітера Джексона за книгою Джона Рональда Руела Толкіна «Гобіт, або Туди та назад» поділена на три частини. Перша частина називається «Гобіт. Несподівана подорож».

Більбо Беггінс (Мартін Фріман) вирушає у печеру дракона, щоб врятувати королівство гномів Еребор і випадково знаходить перстень. Окрім персня він знаходить друга – чарівника Гендальфа. Так Більбо знаходить себе, приєднуючись до компанії тринадцяти гномів. Їх подорож проляже через Дикий Край, через зрадницькі землі, населені гоблінами та орками тощо.

Друга частина називається «Гобіт. Пустка Смога». Після успішного переходу через Туманні гори, Торін та компанія змушені звернутися по допомогу до могутнього незнайомця, перш ніж вирушити у небезпечне Лихолісся без чарівника. Їх компанія має завершити свою подорож до Самотньої горі, де Беггінсу потрібно буде знайти таємні двері, щоб дістатися до скарбу Смога.

Картина «Гобіт: Битва п’яти воїнств» – продовження оповіді про подорож гобіта Більбо Беггінса разом з Торіном та 12 гномами. Вони досягнуть лігва дракона та розбудять сплячого Смога. Влучний постріл відважного лучника вб’є дракона. Та кому ж дістануться скарби, які були під його охороною? – людям? ельфам? гномам? Розмірковувати можна було б не поспішаючи, якби до Еребора не наближалася величезна армія орків на чолі з Азогом. Між тим Більбо доведеться визначитися – на чиєму він боці.



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