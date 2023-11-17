Коли на вихідні не хочеться виходити з дому, прекрасним варіантом проведення часу є кіно з продовженням. Навіть якщо ви бачили фільми, які виходили з перервою у кілька років, подивитись їх усі один за одним завжди бракувало часу. «Володар перснів», «Гобіт» чи от як авантюра та дотепна трилогія про Денні Оушена та його друзів.

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Трилогія про Оушена



Ocean's Trilogy, США, 2001, 2004, 2007

Жанр: авантюра драмедія, пограбування

Чому варто подивитись: захоплюючи сюжет та зоряний акторський склад.

Кому може сподобатись? Тим, хто любить фільми про пограбування та принадливих злочинців, а також тим, хто завжди мріяв побувати у Лас-Вегасі.

Кому може не сподобатись? Тим, хто суворо дотримується закону та завжди платить за квиток у транспорті.

«Трилогія Оушена» – американська трилогія режисера Стівена Содерберга в жанрі фільм-пограбування, де протягом усіх частин головні ролі виконали Джордж Клуні, Бред Пітт, Метт Деймон, Енді Гарсіа, Берні Мак, Джулія Робертс та багато інших. У серію увійшли фільми «Одинадцять друзів Оушена» (2001), що є рімейком однойменного фільму 1960 року, а також «Дванадцять друзів Оушена» (2004) і «Тринадцять друзів Оушена» (2007). А у 2018 році вийшов навіть фільм про сестру Денні Оушена «Вісім подруг Оушена», але то вже інша історія.

Варто насамперед зазначити, що фільми про Денні Оушена та його друзів – рідкісний випадок, коли римейк є значно кращим від оригіналу. Стрічка впевнено стоїть у ряду найкращих зразків жанру, таких як «Афера», «Ведмежатник2 та «Афера Томаса Крауна».

У першій частині («Одинадцять друзів Оушена») Денні Оушен виходить із в’язниці. Він замислив зухвале пограбування одного із найбільших казино Лас-Вегаса, проте, як виявилося, справа далеко не у грошах. Хай там як, Оушен збирає блискучу команду.

Коли друзів Оушена стало дванадцять, виявилось, що гроші у всіх майже закінчилися. Тож доведеться взятися за ще одне пограбування і позмагатися із найкращими злодіями століття.

А ж тринадцять друзів Оушена задумують свою блискучу аферу не стільки заради грошей, скільки для того, аби помститися за одного із друзів. І знову найпотужніше казино, а на додачу – неймовірний Аль Пачіно.

Цікаво, що фільм, де головним є сюжет, можна дивитися незліченну кількість разів навіть тоді, коли сюжет є добре відомим. Не в останню чергу відбувається це завдяки динамічній режисурі Содерберга, але він запросив такий зоряний склад, якому може позаздрити будь-хто. Крім того, більшість із друзів Оушена є друзями у житті, що не могло не відбитися і на стосунках на майданчику. Легкість та невимушеність гри є однією із найбільших принад фільму. Але це, звичайно, після того, як дізнаєшся суть афери.

Цікаво, що у першій частині дія відбувається під час бою Володимира Кличка та Леннокса Льюїса. В реальності з Льюїсом бився Віталій і то через два роки. Крім Кличка та Льюїса у ролі самого себе виступив і Брюс Віліс. Словом, трилогія Оушена – потрійне задоволення на вихідні.