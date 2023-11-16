З нагоди виходу довгоочікуваного приквелу трилогії «Голодні ігри» «Балада про співочих пташок і змій» нагадаємо про що йшлося у всіх трьох частинах (а по суті у чотирьох фільмах, адже третю частини поділили на дві стрічки) оригінальної картини. Нагадаємо, події відбуваються після подій, про які йдеться у прем’єрному фільмі.

В основу сюжету фільмів лягла однойменна трилогія американської письменниці Сьюзен Коллінз. Відразу ж після публікації її книги стали світовими бестселерами та лідерами продажів. Показником неймовірного успіху екранізації стали касові збори. Разом картини зібрали в прокаті майже 3 млрд доларів.

Голодні ігри

2012, режисер Гері Росс, бюджет 78 млн доларів, касові збори 686 млн

Держава Панем складається із заможного Капітолію та дванадцятьох бідніших районів, так званих «округів». Як покарання за минуле повстання проти Капітолію, кожного року через лотерею округи обирають одного хлопця і одну дівчину віком від 12 до 18 років для участі у Голодних іграх. Обрані, «трибути», мають битися між собою на контрольованій Капітолієм арені доки живим залишиться лише один із них. Катніс Евердін (Дженніфер Лоуренс) добровільно зголошується піти на 74-ті Голодні ігри замість своєї молодшої сестри.

Піта Мелларк (Джошуа Гатчерсон), син пекаря, який одного разу врятував її сім'ю від голоду, також обраний. Катніс та Піту забирають до Капітолію, де колишній переможець ігор Геймітч Абернаті, інструктує їх як вижити...

Голодні ігри: У вогні

2013, режисер Френсіс Лоуренс, бюджет 125 млн доларів, касові збори 865 млн

У другому фільмі таємничий Тринадцятий дистрикт, що одного разу ініціював повстання проти Капітолію, виходить з тіні, де перебував довгі роки. Починається війна, в якій Катніс – символ опору. І якщо вона не хоче опинитися пішаком у чужій великій грі, де життя її коханого принесли в жертву чужим інтересам, їй доведеться стати сильнішою, ніж на арені Голодних ігор...

Голодні ігри: Переспівниця, перша частина

2014, режисер Френсіс Лоуренс, бюджет 125 млн доларів, касові збори 751 млн

Все, чого хотіла Катніс Евердін – врятувати свою сестру від жорстокої долі «Голодних ігор». Проте їй доводиться взяти участь у повстанні, яке так давно назрівало і ось, нарешті, воно вибухає. І саме Катніс повинна стати символом і головною дійовою особою цієї кампанії, перемогу в якій святкуватимуть не всі. Історія розгортається з моменту закінчення другого фільму. Врятована в 13-му дистрикті дівчина дізнається, що не тільки вона вижила – Піта також живий. От тільки він став працювати на Капітолій.

Голодні ігри: Переспівниця, друга частина

2014, режисер Френсіс Лоуренс, бюджет 125 млн доларів, касові збори 653 млн

Громадянська війна в постапокаліптичному світі Панем у розпалі. Виснажені війною райони з останніх сил протистоять владі Капітолію. Довгоочікувана перемога близько, і тому розслаблятися зараз не можна. Кітнісс Евердін разом, як і раніше, повинна вести людей за собою.