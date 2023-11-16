Фільм так сильно відійшов від класичного детектива, як це тільки можливо. Але він має потенціал розважити та дати можливість дотягнути до вікенду.

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«Шерлок Голмс»

Sherlock Holmes, США, 2009

Жанр: детективна комедія/екшн

Чому варто подивитись? Гай Річі та Джуд Лоу – то вже дві причини.

Кому має сподобатись? Шанувальникам хуліганського авантюрного кіно, яке важко вписати у жанрові рамки.

Кому має не сподобатись? Тим, хто любить класичний англійський детектив та раннього Гая Річі.

Шанувальнки класичному британського детектива матимуть до картини хуліганистого Гая Річі безліч претензій. Режисер використав Шерлока Голмса як розкручений бренд, вільно фантазуючи на тему усіма улюбленого героя.

Шерлок Голмс у виконанні Роберта Дауні молодшого разом зі своїм незмінним соратником доктором Ватсоном (чудове виконання Джуда Лоу) розслідує криваві ритуальні вбивства, які вразили Лондон. Їм вдається арештувати лиходія лорда Блеквуда (Марк Стронг), сатаніста і члена таємного товариства. Лорда чекає шибениця, але зі смертю головного злочинця злочини та інші атрибути життя велікого нишпорки не припиняються.

Навіть після смерті інфернальний лорд плете змови. А може справа у магії? Але Шерлок Голмс в неї не вірить, а тому йому належить не на жарт битися з розумні і хитрим суперником. Йому заважає швидке весілля Ватсона і поява єдиної любові Голмса – аферистки Ірен Адлер (Рейчел МакАдамс).

Шанувальники Конан Дойла до глибини душі обурені тим, наскільки вільно Гай Річі трактує сюжети, його безсмертні твори і сам образ головного героя. Хоча, якщо глянути глибше, крізь досить легковажний сюжет, Голмс у виконанні Роберта Дауні молодшого, наркоман і егоцентрик, що вірить виключно в логіку на тлі тотального захоплення містикою, – саме той герой, про якого писав Конан Дойл і якого було сильно підредаговано під час наступних інтерпретацій (перший фільм про Шерлока Голмса був знятий вже в 1905 році, сищика, крім всіма улюбленого Ліванова грали Крістофер Лі, Пітер О’Тул, Руперт Еверетт, Джонотан Прайс, Майкл Кітон). А віднедавно ще й Бенедикт Кембербетч та Джонни Ли Миллер.

Звичайно, критиків це не заспокоїть, але на щастя, Річі звик не дуже сильно звертати на ных увагу. Тим більше, що поява в кінці фільму професора Моріарті краще від слів переконує в тому, що режисер разом з Дауні і Лоу будуть талановито бешкетувати ще не один фільм.