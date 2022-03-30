Брюс Вілліс у Каннах на презентації фільму «Королівство повного Місяця»

Знаменитий 67-річний голлівудський актор Брюс Вілліс припиняє свою кар’єру у зв'язку із хворобою. У Вілліса діагностували афазію. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на Instagram екс-дружини актора Демі Мур.

Від імені родини акторка повідомила, що у Брюса Вілліса виникли проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності.

«Внаслідок цього та ретельно все обдумавши, Брюс припиняє свою кар'єру, яка означала для нього дуже багато», – йдеться у спільній заяві, підписаній дружиною Брюса Вілліса, Еммою, а також колишньою дружиною Демі Мур та його п'ятьма доньками.

Афазія – розлад мовлення, який може виникнути внаслідок локального ураження кори головного мозку. До цього може призвести інсульт, травми або пухлини.

Брюс Вілліс народився 19 березня 1955 року на американській військовій базі у ФРН. Його фільмографія налічує майже 150 фільмів. Серед них – «Міцний горішок», «Останній бойскаут»), «Смерть їй личить», «Кримінальне чтиво», «12 мавп», «П'ятий елемент», «Армагеддон», «Шосте чуття», «Місто гріхів» та чимало інших.

У 2021 році вийшло декілька фільмів за його участю. На антипремії «Золота малина» для актора створили окрему номінацію «найгірша гра Брюса Вілліса у 2021 році», куди увійшли вісім фільмів («Американська облога», «Злочинний квест», «Зоряний рубіж», «Глухий кут», «Фортеця», «Північ на злаковому полі», «За межею життя», «Вижити у грі»).

На 2022 рік запланований вихід трьох фільмів, де зіграв Вілліс.