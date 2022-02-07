За звання найгіршого змагаються вісім фільмів з Брюсом Віллісом

У США оголосили номінантів на головну американську антипремію у світі кіно «Золоту малину 2022». За перемогу в головній номінації найгірший фільм змагатимуться «Діана: Мюзикл», «Нескінченність», «Карен», «Космічний джем 2: Нове покоління» та «Жінка у вікні».

У списку найгірших акторів опинилися Роу Хартемпф («Діана: Мюзикл»), ЛеБрон Джеймс («Космічний джем 2: Нове покоління»), Бен Платт («Дорогий Еван Гансен»), Скотт Іствуд («Небезпечний») та Марк Волберг («Нескінченність»).

Звання найгіршої актриси року мають шанс отримати Емі Адамс («Жінка у вікні»), Жанна де Ваал («Діана: Мюзікл»), Меган Фокс («Північ на злаковому полі»), Терін Меннінг («Карен») та Рубі Роуз («Ангел помсти»).

Золоту малину в номінації найгірший режисер можуть отримати Крістофер Ешлі («Діана: Мюзікл»), Стівен Чбоскі («Дорогий Еван Гансен»), Демон Коук Деніелс («Карен»), Ренні Гарлін («Пограбування по- джентльменськи») та Джо Райт («Жінка у вікні»).

Цього року для актора Брюса Вілліса створили окрему номінацію найгірша гра Брюса Вілліса у 2021 році, куди увійшли вісім фільмів за його участі («Американська облога», «Злочинний квест», «Зоряний рубіж», «Глухий кут», «Фортеця», «Північ на злаковому полі», «За межею життя», «Вижити у грі»).

Нагадаємо, премія «Золота малина» за сумнівні досягнення в кінематографі заснована в 1980 році. Номінантів визначає однойменний фонд, до складу якого входять близько 700 осіб з майже усіх американських штатів і близько 20 країн. На неї висувають фільми, що вийшли на екрани США і Канади впродовж року. Статуетка, якою нагороджують переможців, виготовлена у формі пластикової моделі ягоди і покрита фарбою золотавого кольору. Її вартість – менше ніж 5 доларів.

За традицією переможці оголосять за добу до врученняя премій Оскар 26 березня. Їх визначають за підсумками голосування членів так званого Фонду Golden Raspberry Award Foundation (GRAF). До його складу входять понад 500 анонімних представників 12 країн, голосування відбувається поштою.

За всю історію вручення «Золотих малин» лише Геллі Беррі у 2004 році та Сандра Буллок у 2010 з'явилися на церемонію вручення антинагороди і навіть виголосили промови на кшталт тих, що виголошують під час вручення «Оскара».

Нагадаємо також, що номінантів на Оскар оголосять 8 лютого.

Усі номінанти на «Золоту малину 2022»

Найгірший фільм

Діана: Мюзикл

Нескінченність

Карен

Космічні джем: нове покоління

Жінка у вікні

Найгірший актор

Скотт Іствуд («Небезпечний»)

Роу Гартемпф («Діана: Мюзикл»)

ЛеБрон Джеймс («Космічні джем: нове покоління»)

Бен Платт («Дорогий Еван Гансен»)

Марк Волберг («Нескінченність»)

Найгірша акторка

Емі Адамс («Жінка у вікні»)

Жанна де Ваал («Діана: Мюзикл»)

Меган Фокс («Північ на злаковому полі»)

Терін Меннінг («Карен»)

Рубі Роуз (Ангел помсти)

Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року

Американська облога

Злочинний квест

Зоряний рубіж

Глухий кут

Фортеця

Північ на злаковому полі

За межею життя

Вижити в грі

Найгірша актриса другого плану

Емі Адамс («Дорогий Еван Хансен»)

Софі Куксон («Нескінченність»)

Даві Ерін («Діана: Мюзикл»)

Джуді Кей («Діана: Мюзикл»)

Терін Меннінг («Все до останнього»)

Найгірший актор другого плану

Бен Аффлек («Остання дуель»)

Джаред Лето («Будинок Gucci»)

Нік Кеннон («Пограбування по-джентельменськи»)

Мел Гібсон («Небезпечний»)

Гарет Кіген («Діана: Мюзикл»)

Найгірший ремейк або продовження фільму

Карен

Космічні джем: нове покоління

Том і Джеррі

Афера Олівера Твіста

Жінка у вікні

Найгірший режисер

Крістофер Ешлі («Діана: Мюзикл»)

Стівен Чбоскі («Дорогий Еван Гансен»)

Демон «Коук» Деніелс («Карен»)

Ренні Гарлін («Пограбування по-джентельменськи»)

Джо Райт («Жінка у вікні»)

Найгірший сценарій

Діана: Мюзикл

Карен

Афера Олівера Твіста

Жінка у вікні

Пограбування по-джентльменськи

Найгірший екранний дует