Світ відзначив 70-річчя правління королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, яку коронували у лютому 1952 року. За цей час не могло не вийти десятки фільмів та серіалів, де героїнею є саме королева. Від пародійного «Голого пістолета» чи «Остіна Пауерса» (в усіх цих фільмах королеву зіграла Жанетт Чарльз, яка загалом втілила образ Єлизавети кілька десятків разів) до монументальної «Корони».

З нагоди 70-річчя найпопулярнішої королеви світу ZAXID.NET вирішив підготувати добірку найкращих фільмів та серіалів про неї.

Жанетт Чарльз

«Викуп за королеву»

1976

Перший фільм про королеву Єлизавету було знято у 1976 року, гонконзьким режисером Діном Шаньсі. Щоправда, сама королева у картині не з’являється. Детективна історія розповідає про те, як напередодні візиту Єлизавети до Гонконгу начальник детективного відділу Гао дізнається, що королеву мають вбити.

«Черчілль йде на війну»

2004

«Черчілль йде на війну»

Американська пародія на фільми «Ю-571» та «Перл-Харбор» режисера Пітера Річардсона. Молодий, вродливий та відважний лейтенант морської піхоти Вінстон Черчілль крутить роман із принцесою Єлизаветою та виграє Другу світову війну практично сам та практично без пострілів. Йому допомагає принцеса у тіарі та зі снайперською гвинтівкою. Зіграла її зірка «Крику» Нів Кемпбелл.

«Королева»

2006

«Королева»

Це, мабуть, найвідоміший та найтитулованіший фільм про королеву Елизавету. Режисером фільму є відомий режисер Стівен Фрірз («Філомена», «Шері», «Небезпечні зв’язки»). Головну ролі зіграла Гелен Міррен («Прихована краса», «Прянощі та пристарсті»). Королева постає у непростий для себе час: загинула принцеса Діана, королівський двір конфліктує з урядом, на чолі якого – лейборист Тоні Блер, щодо того, яку інформацію про загибель розголошувати, а яку замовчувати. «Королева» отрамала «Оскара» за найкращий фільм, за режисуру та головну жіночу роль.

«Король говорить»

2010

«Король говорить»

Блискучий фільм Тома Гупера, відзначений великою кількістю нагород. Він розповідає про батька Єлизавети, короля Георга VІ. Головні ролі зіграли Колін Ферт («Розум та почуття», «Реальне кохання»), Гелена Бонем Картер («Гаррі Поттер», «Аліса в дивокраї», вона потім зіграє доньку своєї героїні Маргарет у «Короні») та Джефрі Раш («Пірати Карибського моря»).

Британський король Георг VІ має великі проблеми із публічними виступами: нервове заїкання змушувало його робити довгі паузи, при цьому частина його слів залишається незрозумілою для тисяч слухачів. Дружина вмовляє його звернутись до логопеда. Королева Єлизавета ІІ у цьому фільмі – ще дитина. Її зіграла 11-річна дебютантка Фрея Вілсон.

Серіал «Плейхаус» (епізод Walking the Dog)

2012

«Плейхаус»

Серіал складається з трьох сезонів, кожна серія знята за п’єсою когось із сучасних драматургів. Восьма серія першого сезону (режисер Джеремі Брок) присвячена реальному випадку, який стався у 1982 році, коли безробітний британець Майкл Фаган зумів безперешкодно потрапити до Букінгемського палацу, пройшовся ним та навіть поговорив з королевою у її покоях. Попри те, що сигналізація спрацювала, ніхто з королівської охорони не повірив, що хтось міг потрапити до палацу. Потім цей випадок увійшов і до серіалу «Корона». Роль королеви зіграла Емма Томпсон («Круелла», «Гаррі Поттер»).

«Лондонські канікули»

2014

«Лондонські канікули»

Британський фільм Джуліана Джаррольда про юну принцесу Єлизавету. У ніч із 8 на 9 травня 1945 року сестри Єлизавета та Маргарет відпросилися у батьків, щоб відзначити день перемоги разом із простим народом. Щоправда, у реальності їх супроводжувала група із 16 осіб, включаючи нянь та озброєну охорону. Цього у фільмі не показали. Там вони втікають з палацу та потрапляють у різні ситуації, зокрема і в небезпечні. Два офіцери, які їх рятували, повністю вигадані. Єлизавету зіграла канадська актриса Сара Гадон («Космополіс», «Касл-Рок»).

«Посіпаки»

2015

«Посіпаки»

Єлизавета ІІ стала героїнею мультфільму «Посіпаки», коли лиходійка Скарлетт вирішила привласнити британську корону. Єлизавету II озвучує британська актриса Дженніфер Сондерс («Смерть на Нілі», що днями виходить у прокат).

«Великий добрий велетень»

2016

«Великий добрий велетень»

Фентезі Стівена Спілберга розповідає про дівчинку-сироту на ім'я Софі. Якось увечері її викрадає велетень. Незабаром дівчинка дізналася, що її викрадач був добрим велетнем, який ловив та колекціонував сни. Але існують і злі велетні, які харчуються людьми. Щоб врятувати від них людей Софі звертається по допомогу до королеви. Її зіграла Пенелопа Вілтон («Абатство Даунтон»).

«Корона»

2016

Найдокладніший та наймонументальніший опис життя королівської родини. Серіал стартував у 2016 році, показали уже 4 сезони, відомо, що серіал продовжили на 5 та 6 сезони.

Серіал має чимало нагород, зокрема «Золотий глобус». Кожна серія присвячена якійсь події з життя королеви від її весілля з принцем Філіпом у 1947 році.

Актрис, що зіграли королеву наразі троє. Клер Фой («Дуже братанський скандал», «Котячі світи Луїса Вейна») грає молоду Єлизавету у 1 та 2 сезонах, Олівія Колман («Фаворитка», «Батько) – у 3 та 4, а Імельда Стонтон («Гаррі Поттер», «Віра Дрейк») – у 5 та 6. До слова, Олівія Колман зіграла і Єлизавету І у комедії «Гайд-Парк на Гудзоні».

«Королівський корги»

2019

«Королівський корги»

Чудовий анімаційний фільм Бена Стассена про улюблених членів королівської родини – собак породи коргі. Рятуючись від політичних інтриг, улюбленець королеви змушений покинути Букінгемський палац. Тепер йому доведеться не тільки познайомитися з життям вулиць Лондона, але і довести, що він справжній Королівський коргі. Королеву озвучила Джулі Волтерс, відома за роллю місіс Візлі з «Гаррі Поттера».

«Спенсер»

2021

«Спенсер»

Зовсім епізодична роль відведена Єлизаветі у фільмі «Спенсер». Драма чилійського режисера Пабло Ларрейна розповідає про три дні з життя принцеси Діани (Крістен Стюарт). Різдво на початку 1990-х років у королівському маєтку Сандрінгем у Норфолку стало переломим для героїні. Діана приймає рішення розлучитися з принцом Роль Єлизавети II у фільмі виконала Стелла Ґонет («Отруєння в Солсбері», «Суто англійськи вбивства»).