У прокат вийшов новий фільм Педро Альмодовара «Паралельні матері»
Розповідаємо про що фільмКатерина Сліпченко, 0
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У прокат вийшов новий фільм Педро Альмодовара «Паралельні матері». Він відкривав торішній Венеціанський кінофестиваль та приніс виконавиці головної ролі Пенелопе Крус нагороду за найкращу жіночу роль.
У палаті пологового відділення однієї з мадридських клінік опиняються дві жінки, які ось-ось народять. 40-річна Яніс (Пенелопа Крус) та підліток Ана (Мілена Сміт) за кілька годин стануть матерями-одиначками. У цей особливий момент життя поряд з ними немає нікого з близьких. Приятель Яніс вирішив не визнавати свого батьківства. Матір Ани зайнята собою. Долі новоспечених матерівдивним чином переплітаються.
Як переплітаються і два сюжети, дві теми, які, на перший погляд, ніяк не пов’язані між собою.
Альмодовар у своєму фільмі працює з сюжетом, гідним Боллівуду, адже у центрі драми – підміна дітей. Тут є і зґвалтування, і адюльтер, хіба втрати пам’яті немає. Хоча, якщо розібратись, то саме з втратою пам’яті, цього разу не особистої, а колективної, бореться Яніс. Вона у рідному селищі розшукує поховання жертв франкістів. Зокрема свого прадіда. Багато десятиліть знадобилося, щоб повернути пам’ять про загиблих, щоб гідно вшанувати їх.
Кадр з фільму
Для Альмодовара дослідження материнства давно уже стало однією із провідних тем. Але тут паралельною матір’ю стають не лише Яніс та Ана, але й сама Іспанія.
Можливо, шанувальникам класичного альмодоварівського стилю забракне пристрастей та емоцій. Проте усі його принади тут є: глибинне дослідження людської природи, бездоганне володіння формою, сюжетні перевертні. Усе є. Можливо, немає епатажу. Є мудрість. Проте немає тої втоми геніального майстра, яка і приваблювала, і лякала у «Болі та славі».
Завжди Альмодовар, і у геніальних своїх фільмах, у небагатьох невдалих, був віртуозним дослідником пристрасті, загортаючи її то в ідеально-епатажну, то у віртуозно-вишукану форму.
Загалом усю творчість великого іспанця можна розділити на дві умовні частини: все до «Все про мою матір» і все після цієї етапної картини. Так виглядає, що «Паралельні матері» – якийсь новий, третій етап, де він виходить за межі особистої драми.
Фільм став одним із найкращих, найтонших, найлюдяніших фільмів останнього часу, де стара війна формує людські зв’язки сьогодні.
А поки ми дивимось його кіно, Педро Альмодовар уже готується зняти Кейт Бланшетт у першому повнометражному англомовному проекті («Людський голос» був коротким метром). До слова, Бланшетт теж можна просто зараз побачити на великому екрані у «Алеї жаху».