Фільм «Носоріг» вперше показали на Венеціанському кінофестивалі

Netflix придбав фільм «Носоріг» Олега Сенцова. Онлайн-прем’єра кримінальної драми відбудеться наприкінці весни. «Носоріг» стане одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу.

Окрім Netflix, стрічка також була куплена для показу у Великобританії, Франції, Італії та інших країнах світу. Телевізійна прем‘єра фільму Сенцова запланована на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE. Прокат «Носорога» в українських кінотеатрах стартує 17 лютого 2022 року, а львів’яни зможуть також відвідати допрем’єрний показ за участю режисера.

«Носоріг» є другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська – минулої осені на Київському тижні критики. Стрічка Сенцова була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі. Роботу над фільмом Сенцов почав ще у 2013 році. Проте режисера арештували у травні 2014 року за сфабрикованими звинуваченнями. Сенцов провів у російських в’язницях п’ять років.

Історія фільму «Носоріг» заснована на подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Зйомки «Носорога» проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини. Українську сторону виробництва представляють продюсер Денис Іванов («Артхаус Трафік») та Олег Сенцов («Край Кінема»).