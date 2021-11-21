Стримінговий сервіс Netflix знизив вартість своїх тарифних планів для України. Найбільше подешевшав базовий тарифний план. Якщо раніше він коштував 7,99 євро на місяць, то зараз його вартість становить 4,99 євро, повідомила в неділю, 21 листопада, агенція УНН.

Базовий тарифний план дозволяє дивитися контент одночасно лише на одному екрані. При підключенні інших планів кількість пристроїв, на яких одночасно можна дивитися відео, збільшується.

Наприклад, тарифний план «Стандартний» дозволяє дивитися контент відразу на двох екранах, також він пропонує HD-якість відео. Netflix знизив його вартість в Україні до 7,49 євро. Раніше його ціна становила 9,99 євро.

Тарифний план «Преміум», з яким відео можна дивитися відразу на чотирьох пристроях в HD та UltraHD-якості, подешевшав до 9,99 євро. Раніше він коштував 11,99 євро.

Гроші з карток передплатників Netflix стягуються автоматично один раз на місяць, починаючи з дня реєстрації. Змінити свій тарифний план або скасувати передплату можна будь-коли.

Нагадаємо, 1 жовтня Netflix запустив україномовну версію. Українською доступний не лише сайт сервісу, але і його застосунки для мобільних пристроїв та сторінки у соцмережах. Перший повнометражний фільм з українським дубляжем вийшов на Netflix у січні 2021 року.