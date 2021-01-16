Стрічка Outside the Wire вийшла на Netflix 15 січня

На найбільшому у світі сервісі потокового відео за передплатою Netflix Inc. вийшов перший повнометражний фільм одночасно з українським дубляжем і субтитрами, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«На Netflix вийшов перший повнометражний фільм одночасно із українським дубляжем і з субтитрами – Outside the Wire. І навіть події фільму відбуваються в нашій країні. Озвучуванням займалася студія Postmodern Production. Наприкінці минулого року Postmodern разом із Tak Treba Production стали офіційними партнерами стримінгу. Ось і бачимо перші результати», – написав Ткаченко в Telegram-каналі.

Міністр упевнений, що динаміка йде до збільшення співпраці Netflix з Україною.

відео Netflix

«Тож чекаємо на поповнення бібліотеки Netflix українською. І на нові зйомки в Україні. Особливо стрічок про Україну в Україні», – додав він.

фото Vertiugo

У фантастичному бойовику «За базою» («Outside the Wire») Ентоні Макі грає суперсолдата-андроїда. Разом зі знеславленим пілотом дрона він шукає у зоні військових дій зброю, яка загрожує всьому людству. Частково події відбуваються на території України.

Торік у липні ZAXID.NET повідомляв, що Netflix знімає перший фільм в Україні. Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов.