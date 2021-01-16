На Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем
Новий фільм Netflix вийшов одразу з українською озвучкою та субтитрами
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На найбільшому у світі сервісі потокового відео за передплатою Netflix Inc. вийшов перший повнометражний фільм одночасно з українським дубляжем і субтитрами, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
«На Netflix вийшов перший повнометражний фільм одночасно із українським дубляжем і з субтитрами – Outside the Wire. І навіть події фільму відбуваються в нашій країні. Озвучуванням займалася студія Postmodern Production. Наприкінці минулого року Postmodern разом із Tak Treba Production стали офіційними партнерами стримінгу. Ось і бачимо перші результати», – написав Ткаченко в Telegram-каналі.
Міністр упевнений, що динаміка йде до збільшення співпраці Netflix з Україною.
відео Netflix
«Тож чекаємо на поповнення бібліотеки Netflix українською. І на нові зйомки в Україні. Особливо стрічок про Україну в Україні», – додав він.
фото Vertiugo
У фантастичному бойовику «За базою» («Outside the Wire») Ентоні Макі грає суперсолдата-андроїда. Разом зі знеславленим пілотом дрона він шукає у зоні військових дій зброю, яка загрожує всьому людству. Частково події відбуваються на території України.
Торік у липні ZAXID.NET повідомляв, що Netflix знімає перший фільм в Україні. Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов.