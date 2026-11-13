Не менш важливою подією п’ятого випуску стала церемонія троянд

П’ятий випуск романтичного реаліті «Холостяк-15» приніс нові емоції, несподівані моменти та зміни у стосунках між учасницями. Цього разу увага глядачів була прикута до Діани Зотової, яка продовжує знайомство зі Славою після повернення на проєкт. Водночас дівчата поступово звикають до нової суперниці, хоча напруження між ними ще відчувається. ZAXID.NET розповідає, чим запам’ятався п’ятий епізод і як завершилася церемонія троянд.

У п’ятому епізоді романтичного реаліті «Холостяк» Слава провів перше побачення з Діаною Зотовою, яка вже знайома глядачам за попереднім сезоном проєкту. Її повернення до шоу стало однією з головних подій випуску та продовжує впливати на атмосферу всередині жіночого колективу.

Нагадаємо, Діана Зотова брала участь у минулому сезоні «Холостяка», однак тоді залишила проєкт через почуття до колишнього партнера, з якими не змогла остаточно розібратися. Тепер дівчина отримала нову можливість побудувати стосунки та познайомитися зі Славою.

Попри те, що учасниці досі не до кінця прийняли нову суперницю, напруга у спілкуванні поступово зменшується. Якщо спочатку її поява викликала чимало запитань та неоднозначних реакцій, то тепер дівчата вже починають звикати до присутності Діани. Водночас говорити про повне порозуміння поки зарано.

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Перший поцілунок на проєкті уже відбувся

П’ятий випуск запам’ятався не лише побаченням із Діаною Зотовою, а й першим поцілунком сезону. Слава поцілував Дар’ю Харитонову, тож їхні стосунки вийшли на новий рівень. Цей момент став одним із найромантичніших у випуску та додав інтриги до подальшого розвитку подій на проєкті.

Хто покинув шоу

Не менш важливою подією п’ятого випуску стала церемонія троянд. Цього разу шоу не залишила жодна з учасниць. Слава вирішив продовжити знайомство з усіма дівчатами та дати кожній можливість проявити себе.

Однак відсутність прощань не означає, що боротьба за увагу холостяка стає простішою. Навпаки, зі збільшенням кількості спільних моментів та побачень конкуренція між учасницями лише посилюється. Кожна з них прагне краще розкритися перед Славою, продемонструвати свої почуття та зрозуміти, чи є між ними справжній зв’язок.