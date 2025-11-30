30 листопада відомому американському актору, коміку та продюсеру Бену Стіллеру виповнюється 60 років. Попри репутацію короля голлівудської комедії, Бен Стіллер давно довів, що його акторський діапазон набагато ширший – він однаково переконливо виглядає у великих студійних хітах, інтелігентних драмах та авторських проєктах. ZAXID.NET зібрав добірку ролей, що найкраще показують еволюцію актора – від комедійного таланту до багатовимірного драматичного актора.

«Знайомство з батьками» (2000)

Meet the Parents

Скромний санітар чиказької клініки Грег Факер майже рік зустрічається з Пем Бернс і от-от збирається зробити їй пропозицію. Дівчина пропонує коханому познайомитись із її батьками. Батько нареченої Джек Бернс – відставний агент ЦРУ й без особливого захвату приймає нареченого доньки. Догодити майбутньому тестеві у Грега мало шансів – він робить дурнуваті вчинки, після яких врятувати весілля може тільки диво.

«Дещо про Мері» (1998)

There's Something About Mary

Тед Стромен – типовий тінейджер-невдаха, на якого не звертають уваги дівчата. Але одного разу йому посміхнулася вдача – на випускний бал його запросила Мері. Низка безглуздих випадковостей закінчує їх побачення ганьбою. І ось через 13 років Тед, згадавши про свою шкільне кохання, наймає приватного детектива, щоб той відшукав Мері.

«Ніч у музеї» (2006)

Night at the Museum

Ларрі розлучився з дружиною й не особливо щасливий. Він соромиться свого життя перед сином, адже нічого не досяг. Щоб повернути його прихильність, Ларі має знайти роботу. Він влаштовується нічним охоронцем у музей. Однак ця робота не така проста, як здається на перший погляд. У 2014 році вийшло продовження, де Бен Стілер повернувся до ролі Ларрі.

«Таємне життя Волтера Мітті» (2013)

The Secret Life of Walter Mitty

Волтер Мітті – фоторедактор у невеликому магазинчику. На роботі він розглядає красиві місця і мріє про подвиги, славу і визнання. Але для реалізації цих мрій він занадто соромʼязливий та боязкий, утім зовсім скоро це зміниться – життя подарує йому чудову можливість спробувати супергероя, здатного на сміливі і неймовірні вчинки.

«Родина Тененбаумів» (2001)

The Royal Tenenbaums

Роял Тененбаум давно покинув сімʼю. Його дружина і троє дітей – геніальні кожен у своїй галузі, вони живуть у своєму маєтку. Одного дня Роял дізнається, що смертельно хворий, і вирішує повернутись у сімʼю. У цьому фільмі Стіллер зіграв сина – Чеса Тененбаума, експерта у міжнародних фінансах.

«Товстопузі» (1995)

Heavy Weights

Дітей із надлишковою вагою заманюють до вишуканого табору, де вони за обіцянкою мають швидко схуднути і гарно повести час. Утім виявляється, що це лісова пекельна діра, якою керує колишній психопат-інструктор із фітнесу Тоні Перікс, якого грає Бен Стіллер.