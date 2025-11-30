Шість чудових фільмів, за які ми так любимо Бена Стіллера
Добірка ZAXID.NET
30 листопада відомому американському актору, коміку та продюсеру Бену Стіллеру виповнюється 60 років. Попри репутацію короля голлівудської комедії, Бен Стіллер давно довів, що його акторський діапазон набагато ширший – він однаково переконливо виглядає у великих студійних хітах, інтелігентних драмах та авторських проєктах. ZAXID.NET зібрав добірку ролей, що найкраще показують еволюцію актора – від комедійного таланту до багатовимірного драматичного актора.
«Знайомство з батьками» (2000)
Meet the Parents
Скромний санітар чиказької клініки Грег Факер майже рік зустрічається з Пем Бернс і от-от збирається зробити їй пропозицію. Дівчина пропонує коханому познайомитись із її батьками. Батько нареченої Джек Бернс – відставний агент ЦРУ й без особливого захвату приймає нареченого доньки. Догодити майбутньому тестеві у Грега мало шансів – він робить дурнуваті вчинки, після яких врятувати весілля може тільки диво.
«Дещо про Мері» (1998)
There's Something About Mary
Тед Стромен – типовий тінейджер-невдаха, на якого не звертають уваги дівчата. Але одного разу йому посміхнулася вдача – на випускний бал його запросила Мері. Низка безглуздих випадковостей закінчує їх побачення ганьбою. І ось через 13 років Тед, згадавши про свою шкільне кохання, наймає приватного детектива, щоб той відшукав Мері.
«Ніч у музеї» (2006)
Night at the Museum
Ларрі розлучився з дружиною й не особливо щасливий. Він соромиться свого життя перед сином, адже нічого не досяг. Щоб повернути його прихильність, Ларі має знайти роботу. Він влаштовується нічним охоронцем у музей. Однак ця робота не така проста, як здається на перший погляд. У 2014 році вийшло продовження, де Бен Стілер повернувся до ролі Ларрі.
«Таємне життя Волтера Мітті» (2013)
The Secret Life of Walter Mitty
Волтер Мітті – фоторедактор у невеликому магазинчику. На роботі він розглядає красиві місця і мріє про подвиги, славу і визнання. Але для реалізації цих мрій він занадто соромʼязливий та боязкий, утім зовсім скоро це зміниться – життя подарує йому чудову можливість спробувати супергероя, здатного на сміливі і неймовірні вчинки.
«Родина Тененбаумів» (2001)
The Royal Tenenbaums
Роял Тененбаум давно покинув сімʼю. Його дружина і троє дітей – геніальні кожен у своїй галузі, вони живуть у своєму маєтку. Одного дня Роял дізнається, що смертельно хворий, і вирішує повернутись у сімʼю. У цьому фільмі Стіллер зіграв сина – Чеса Тененбаума, експерта у міжнародних фінансах.
«Товстопузі» (1995)
Heavy Weights
Дітей із надлишковою вагою заманюють до вишуканого табору, де вони за обіцянкою мають швидко схуднути і гарно повести час. Утім виявляється, що це лісова пекельна діра, якою керує колишній психопат-інструктор із фітнесу Тоні Перікс, якого грає Бен Стіллер.