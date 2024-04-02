Вийшов український трейлер фільму «Земля короля», де головну роль зіграв Мадс Міккельсен.

Фільм розповідає про відставного солдата Людвіг Кален, який 1755 року прибув до безплідної пустелі Ютландії, щоб за королівським наказом підкорити дикі землі, здобувши для себе багатства і почесті. Дуже швидко Кален наживає безжального ворога – місцевого землевласника Фредеріка де Шінкеля, який вважає себе, а не короля, єдиним правителем і володарем цих земель. І він робить усе, щоб не просто вигнати Калена, а ще й жорстоко помститись. Кален не вклоняється, а вперто вступає в нерівний бій, і тепер ризикує не лише власним життям, а й дорогими йому людьми.

Пригодницький історичний трилер «Земля короля» знято датським режисером та сценаристом Миколою Арселем. В основі сюжету – книга Іди Йессен «Капітан та Енн Барбара». Частина персонажів фільму – реальні історичні особистості, проте події викладені з великою часткою мистецького домислу.

Прем’єра фільму відбулась на Венеціанському кінофестивалі. Данія висунула цей фільм на отримання «Оскара» як найкращий іноземний фільм. Фільм здобув 18 нагород та 17 номінацій на світових кінофестивалях. У кінопрокат картина вийде 18 квітня.