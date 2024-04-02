Анімаційний фільм «Пухнасті супергерої» створено в Австралії. Він є продовженням мультфільму «Бойовий вомбат», що вийшов на екрани у 2020 році. У режисерське крісло повернувся Рікард Куссо. Разом з ним над новим проектом працювала Таня Венсан. Як і у попередній частині, усі персонажі – представники типових для Австралії тварин.

Відтоді, як Меґі вперше вдягла маску супергероя, злочинність у місті практично зникла. Тепер вона постійно роздає автографи, сплачує податки та бере участь у різноманітних шоу. Але нудне життя не для супергероїв. Тож, коли злий геній вирішує захопити місто, де всі стали занадто розслабленими, Меґі та її команда супергероїв вступає у бій.

Над цією анімацією працювали режисери Рікард Куссо і Таня Венсан, автори мультфільм у«Аркі у країні монстрів».

В український прокат анімаційна стрічка «Пухнасті супергерої» вийде 18 квітня.