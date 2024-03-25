Вийшов український трейлер мультфільма «10 життя» від продюсерів «Шрека» про пригоди харизматичного кота Беккета. В кінотеатрах України анімаційну стрічку можна буде подивитися із 2 травня.

Усім відомо, що коти мають дев'ять життів. Також кажуть, що вони ліниві, примхливі та часто неприязні до тих, хто їх оточує. Але навіть найзарозуміліші з них – просто милі пухнастики порівняно з котом на ім'я Беккет! Та незабаром його повсякденне життя зміниться. І не один раз, а цілих десять! Коту доведеться перевтілитися в інших тварин та відчути їхнє життя на власній шкурі, щоб нарешті почати цінувати своє власне.