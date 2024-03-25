Кадр з фільму «Крашанка»

Із 25 квітня в широкому прокаті стартує сімейна комедія Тараса Дудара «Крашанка» про родину Забіяк, яка збирається за родинним столом після довгих років розлуки. Хтось прагне сімейного затишку, хтось нарешті знаходить час розібратися в собі, а от головний Забіяка будує ракету, щоб запустити її на Москву на Великдень. Сучасні виклики вимагають креативних рішень – чи вдасться Іванові здійснити задумане?

Напередодні Великодня Іван Андрійович Забіяка (Станіслав Боклан) збирається відправити ракету на Москву. Для цього він ремонтує пульт управління ракетної установки під таємничою назвою «Потяг номер нуль», який в радянські часи слугував рухомою платформою для запуску ядерних ракетних боєголовок. Несподіваний приїзд доньок, сина та онука псує всі плани. Задум, який виношувався кілька місяців, під загрозою зриву, адже Андрій Іванович опиняється під суворим наглядом доньок, які засилають наймолодшого (онука Михайлика) стати дідовою тінню. Кмітливий малий швидко викручує ситуацію на свою користь. Чи вдасться кожному з членів родини досягти своєї мети: розібратися в собі, відпустити привидів минулого та врешті жахнути ракетою по Кремлю?

У фільми глядачі зустрінуть три покоління Забіяк, яких зіграли Станіслав Боклан, Володимир Гладких та Михайло Пулянський, Олеся Жураківська.

«Крашанка» – фільм про традиції, які здатні зблизити будь-яку родину. Фільм вийде у кінотеатрах вже з 25 квітня 2024 року.