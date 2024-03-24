Анімаційний фільм Андрія Щербака «Причинна» можна подивитись онлайн на Takflix. Стрічка створена за мотивами однойменної поетичної балади Тараса Шевченка «Причинна» доступна в усьому світі з англійськими субтитрами.

Анімаційний фільм «Причинна» – драматична історія про закоханих, яких розлучає війна. Поки козак бореться з ворогами, його наречена марніє від самотності та очікування. Однак, попри все, вони лишаються разом назавжди.

Режисер, автор сценарію та художник-постановник: Андрій Щербак. Композитори: Тетяна Шамшетдінова. Звукорежисер: Олег Татарчук. Продюсери: Геннадій Кофман, Ольга Бесхмельниціна. Фільм створено кінокомпанією «Магіка-фільм» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Фільм брав участь у кінофестивалях «Молодість», Linoleum, Одеському міжнародному кінофестивалі. Фільм має національну премію «Золота Дзиґа» за найкращий анімаційний фільм.