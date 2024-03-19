Головну роль зіграла Ріта Бурковська

Фільм Макима Наконечного «Бачення метелика» вже можна побачити в онлайн-кінотеатрі Takflix. Нагадаємо, світова прем’єра фільму відбулась у програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю.

Ліля – аеророзвідниця, що повернулася з полону. Вона намагається реабілітуватися та повернутися в цивільне життя, попри наслідки ПТСР та спогади.

«Бачення метелика» Максима Наконечного – історія про прірви в розумінні між людьми з різними досвідами та незручні моменти, про які треба думати вже зараз.

Головну роль виконала Ріта Бурковська («Парфенон»), за яку її відзначили як «Найкращу європейську акторку» на Septimius Awards. Військову з позивним «Сорока» зіграла режисерка та драматургиня Наталка Ворожбит («Погані дороги»). Серед акторів також є реальні захисники, лікарі, колишні полонені. Зоукрема парамедикиня «Госпітальєрів» Катерина Приймак. Співавторкою сценарію стала режисерка та поетка Ірина Цілик.

Фільм доступний на території України за лінком.