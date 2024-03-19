Фільм «Бачення метелика» можна побачити на Takflix
Картина брала участь у Каннському кінофестивалі
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Творці фільму «Бачення метелика» про участь у Каннському фестивалі ZAXID.NET
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«Зараз час служіння».
Акторка Ріта Бурковська про «Бачення метелика» та потребу говорити на складні теми ZAXID.NET
Фільм Макима Наконечного «Бачення метелика» вже можна побачити в онлайн-кінотеатрі Takflix. Нагадаємо, світова прем’єра фільму відбулась у програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю.
Ліля – аеророзвідниця, що повернулася з полону. Вона намагається реабілітуватися та повернутися в цивільне життя, попри наслідки ПТСР та спогади.
«Бачення метелика» Максима Наконечного – історія про прірви в розумінні між людьми з різними досвідами та незручні моменти, про які треба думати вже зараз.
Головну роль виконала Ріта Бурковська («Парфенон»), за яку її відзначили як «Найкращу європейську акторку» на Septimius Awards. Військову з позивним «Сорока» зіграла режисерка та драматургиня Наталка Ворожбит («Погані дороги»). Серед акторів також є реальні захисники, лікарі, колишні полонені. Зоукрема парамедикиня «Госпітальєрів» Катерина Приймак. Співавторкою сценарію стала режисерка та поетка Ірина Цілик.
Фільм доступний на території України за лінком.