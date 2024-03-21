Стрічка «Лишайся онлайн» знята у жанрі воєнного скринлайфу

Із 28 березня, в річницю звільнення Київщини з російської окупації, в широкий прокат виходить стрічка «Лишайся онлайн», знята у жанрі воєнного скринлайфу. А 22 березня у Львові відбудеться допрем’єрний показ стрічки у кінотеатрі Multiplex Spartak.

Історія побудована навколо Каті, яка з початком повномасштабного вторгнення долучається до волонтерства й, несподівано для себе, намагається рятувати людей з окупованої Бучі, лишаючись онлайн.

Напередодні всеукраїнської премʼєри автори фільму презентують фінальний трейлер, який ближче знайомить глядача з історією трилеру.

Катя, волонтерка, отримує ноутбук, аби допомогти українським військовим відслідковувати пересування ворога. Цікавість заводить дівчину в переписки власника девайсу, звідки вона дізнається, що його звуть Андрій, і він має 5-річного сина Саву, який дуже вірить в супергероїв, і понад усе мріє розшукати батьків, з якими втратив звʼязок під час евакуації. Тож Катя стає для малого справжньою супергеройкою, борючись зі злом в нетрях інтернет-мережі.

Стрічка фільмувалася навесні та влітку 2022 року, одразу після звільнення Київщини. Кадри, які сколихнули мережу, і стали документальними, автори вплели в художню канву оповіді. До зйомок долучалися й пересічні жителі міста. Знімальну команду підтримували військові, також долучалися і волонтерські організації, зокрема надавали приміщення для зйомок та необхідний спецодяг.

20% від доходів продюсери фільму донатять у Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим». Окрім цього Фонд разом з продюсерами створили банку «Лишайся онлайн і Повернись живим!» та відкрили збір на 2 млн гривень. Задонатити можна вже, не чекаючи прем'єри, або ж безпосередньо у кінотеатрі після перегляду стрічки. Пам'ятаймо, що зараз всі та все має працювати та об'єднуватися заради однієї великої мети.