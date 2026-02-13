Енді Серкіс знову повернеться до ролі Ґолума

У ЗМІ зʼявились деталі нового фільму «Володар перснів: Полювання на Ґолума», які розкривають подробиці сюжету. Зокрема, значна частина буде присвячена юності Смеаґола.

Очікувалось, що сюжет зосередиться на історії «Братства Перснів», коли Ґендальф та Араґорн вистежували Ґолума, аби дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона. Однак на TheOneRing.net зʼявився витік сюжету, який натякає, що частина історії буде присвячена юним рокам Смеаґола.

«Ґендальф Сірий закликає Араґорна, досі відомого як Блукач, вистежити невловну істоту, чиє знання про місцезнаходження персня може схилити чашу терезів на користь Темного Лорда Саурона. Небезпечна подорож, що відбувається в часи між зникненням Більбо на день народження та утворенням Братства, проведе нас найпохмурішими куточками Середзем’я і розкриє нерозказані істини, випробовуючи рішучість майбутнього короля та досліджуючи розбиту душу та передісторію Ґолума, одного з найзагадковіших персонажів Толкіна», – йдеться у витоку.

Зйомки нової частини культової саги заплановані на 2026 рік та відбуватимуться в Новій Зеландії, де і знімали попередні частини «Володаря перснів» і «Гобіта».

До створення долучилися Пітер Джексон, Френ Волш і Філіппа Боєнс – автори сценаріїв та продюсери класичної трилогії. Вони працюють над тим, щоб стрічка мала тональність, близьку до оригінальної трилогії.

До ролі Ґолума знову повернеться Енді Серкіс, а Ґендальфа знову зіграє Ієн Мак-Келлен. Також відомо, що у фільмі буде персонаж Фродо, але участь Елайджи Вуда наразі не підтверджена.