Вже 7 серпня у прокат виходить фільм «Граф Дракула: Історія кохання». Це чергова історія про найвідомішого у світі вампіра. Цього разу режисер Люк Бессон зосередився на коханні безмертного графа. Але Дракула був частим гостем на екранах та викликає постійну зацікавлення кінематографістів. Спробуємо пригадати найкращі фільми про нього.

«Носферату, симфонія жаху»

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922

Німецький режисер Фрідріх Вільгельм Мурнау планував екранізувати «Дракулу» Брема Стокера, проте кіностудія Prana Film не змогла придбати права на використання роману. Щоб продовжити роботу над фільмом, Мурнау змінив імена основних персонажів та дещо переінакшив сюжет. Проте це не врятувало його від суду. Але фільм таки з’явився і продовжує жити.

1838 рік. Агент з нерухомості Томас Гуттер вирушає до Трансильванії, щоб укласти угоду на продаж закинутого маєтку з таємничим графом Орлоком, що живе серед Карпатських гір. Скоро з’ясовується, що його клієнт – давній вампір, який зачиняє Томаса у своєму замку.

Роль Кнока у фільмі Мурнау зіграв Александр Ґранах, уродженець села Вербівці Івано-Франківської області. У Львові разом з братом уперше відвідав єврейський театр, після чого вирішив стати актором.

У 1979 році Вернер Герцог зняв ще один фільм про Носферату, де головну роль зіграв Клаус Кінскі. У 2000 році Е. Еліас Меріге зняв фільм «Тінь вампіра» про те, як Мурнау знімає своє кіно (режисера зіграв Джон Малкович, а Віллем Дефо – Макса Шрека, актора, що зіграв графа Орлока у фільмі «Носферату»). «Тінь вампіра» досліджує чутки: головну роль у фільмі зіграв справжній вампір, що вгамовував свій голод гарячою кров'ю акторів і членів знімальної групи. А у 2024 році Роберт Еґґерс ще раз зняв історію Носферату.

«Дракула»

Dracula, 1931

«Дракула» – фільм жахів, зрежисований Тодом Броунінгом та Карлом Фройндом. Фільм заснований на театральній виставі «Дракула» Гамільтона Діна та Джона Л. Балдерстона, яка, в свою чергу, була адаптацією роману «Дракула» Брема Стокера. У фільмі знявся Бела Лугоші у ролі графа Дракули, вампіра, який подорожує з Трансильванії до Англії і полює на людей, випиваючи їх кров.

Лугоші раніше грав Дракулу на однойменній бродвейській виставі. Ренфілд – адвокат, який приїжджає до графа Дракули в Трансильванію, щоб обговорити намір Дракули взяти в оренду замок в Англії. Місцеві жителі застерігають Ренфілда, однак він не вірить. І дарма.

«Дракула Брема Стокера»

Bram Stoker's Dracula, 1992

Культову картину про культового персонажа «Дракула Брема Стокера» зняв культовий режисер Френсіс Форд Коппола у 1992 році. У головних ролях знялись Гері Олдмен, Вайнона Райдер, Кіану Рівз, Ентоні Гопкінс. Коппола уже не міняв імена героїв, тож це є свого роду поверненням до першоджерела.

Кінець XIX століття, Лондон. Молодий юрист Джонатан Гаркер та красуня Міна кохають один одного. Джонатан змушений залишити кохану та вирушити у справах до графа Дракули, який бажає придбати нерухомість у столиці Англії. Але Джонатан не знає, хто такий Дракула насправді. Окрім прекрасного кіно, у стрічці можна ще знайти оригінальні ідеї для костюмів.

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«Ван Гельсінг»

Van Helsing, 2004

Гебріел Ван Гельсінг (Г’ю Джекман) заробляє на життя винищенням монстрів. Цього разу він вирушає до Трансільванії розібратися із Дракулою, місцевим графом, який тероризує простий народ. У напарники герою приставляють винахідника на ім'я Карл (Девід Венем). Однак перемогти вампіра виявляється не так просто: за нього заступаються підступний доктор Франкенштейн, перевертні і з десяток інших злісних створінь.

Фільм із Г'ю Джекманом більше нагадує не твори Брема Стокера, а кінокомікс, який збирає на одному екрані всіх улюблених лиходіїв. Блокбастер Стівена Соммерса встигає і налякати, і розважити.

«Монстри на канікулах»

Hotel Transylvania, 2012, на головному фото

Так сталося що головний ворог всіх вампірів і вовкулаків Ван Гельсінг закохується в дочку самого Дракули. Неабияка любов розігрується між ними та постає вибір, що робити далі, вести війну або оголосити перемир'я. Перед Ван Гелсінгом постало дуже складне питання, яке він успішно вирішив, його новоявлена ​​любов із захопленням прийняла пропозицію найлютішого ворога Дракули і вони возз'єдналися. Мультфільм дуже цікавий завдяки своєму непередбачуваного сюжету. Картина мала продовження.