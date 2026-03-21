У Чехії відбувся мітинг проти політики чинного уряду

У суботу, 21 березня, у столиці Чехії Празі відбувся мітинг проти політики чинного уряду, який очолює лідер партії ANO Андрей Бабіш. Про це повідомив чеський новинний сайт České Noviny.

Акцію протесту під назвою «Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє» організував рух «Мільйон моментів за демократію». Мітинг відбувся у районі Летна, де, за твердженням організаторів, зібрались приблизно 250 тис. людей.

Мітингувальники висловили невдоволення політикою чинного уряду, який очолює лідер популістичної партії ANO Андрей Бабіш. На думку учасників, уряд ставить під загрозу демократію країни, а також її здатність оборонятися. Протестувальники стверджували, що на це вказують наміри премʼєра внести зміни щодо фінансування державних ЗМІ.

Зокрема, невдоволення чехів викликав запропонований урядом законопроєкт про «іноагентів», що схожий на закон, що дії в Росії. Документ має на меті зобовʼязати організації та медіа, що отримують гранти з фондів Євросоюзу та інших країн реєструватися у спеціальній базі даних. Невиконання зобовʼязань каратиметься великими штрафами – до 15 млн чеських крон (понад 31 млн грн). Також учасники мітингу заявили, що уряд Бабіша применшує військову загрозу, яку становить для країни Росія, й висловились проти наміру уряду скоротити витрати на оборону.

Нагадаємо, 1 лютого 2026 року рух «Мільйон моментів за демократію» організував мітинг на підтримку президента Петра Павела, у якого виник конфлікт з урядом. Президент Чехії повідомляв, що отримує погрози через його відмову призначити скандального депутата Філіпа Турека міністром охорони навколишнього середовища. Кандидатуру Турека пропонував премʼєр Андрей Бабіш.