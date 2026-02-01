Мітинг у Чехії на підтримку президента

У неділю, 1 лютого, у столиці Чехії Празі відбувся мітинг на підтримку чинного президента країни Петра Павела на тлі його суперечок з урядом. Участь в акції взяли тисячі чехів, які зібрались на Староміській та Вацлавській площах. Про це повідомили чеський телеканал ČT24 та інформаційна агенція Reuters.

Акцію на підтримку президента Чехії організував рух «Мільйон моментів за демократію». Організатори стверджують, що участь у заході взяли щонайменше 80 тис. людей. Мітингувальники тримали у руках прапори Чехії та Євросоюзу, а також плакати з написом «Ми з президентом». Таким чином чехи хотіли підтримати Петра Павела на тлі його суперечок з урядом, що виникли через його відмову призначити скандального депутата Філіпа Турека очільником одного з міністерств.

Також під час мітингу «Мільйон моментів за демократію» збирали підписи на підтримку президента та анонсували ще один протест «у місці, де всі зможуть поміститися». За даними організаторів, станом на вечір неділі, 1 лютого, вони зібрали понад 600 тис. підписів. Президент країни Петр Павел висловив вдячність учасникам акції.

«Хочу подякувати кожному, хто сьогодні приїхав до Праги з усіх куточків країни, щоб висловити свою думку та підтримку порядній Чеській Республіці... Я дуже ціную усіх, хто не залишається небайдужим до всього, що відбувається довкола них та відчуває відповідальність за нашу країну. Я ціную усіх, хто готовий долучити свій голос на захист порядності, правди, солідарності, взаємної поваги», – написав Петр Павел у соцмережі ікс.

Політичний скандал у Чехії

У листопаді 2025 року президент Чехії Петр Павел не погодився призначити депутата коаліційної партії «Автомобілісти за себе» Філіпа Турека міністром охорони навколишнього середовища, кандидатуру якого подавав премʼєр-міністр Андрей Бабіш. Турека звинувачують у публікації расистських й ксенофобних постів та коментарів. Зокрема, за даними чеського новинного сайту Deník N, Турек у своїх постах у соцмережі фейсбук назвав колишнього президента США Барака Обаму «негром, який може тільки продавати гашиш на вокзалі», також він публікував образливі дописи щодо британської королівської сім'ї. Deník N стверджує, що згодом Турек видалив скандальні дописи, але у журналістів залишились скріншоти.

Скандальний чеський депутат Філіп Турек

27 січня 2026 року Петр Павел у соцмережі ікс заявив, що міністр закордонних справ та очільник партії «Автомобілісти для себе» Петр Мацінк намагається його шантажувати через незгоду включити Турека до складу уряду. Як зауважує «Радіо Свобода», Петра Мацінка підтримав премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

«Він (президент – ред.) зможе спати спокійно, коли у Міністерстві охорони навколишнього середовища буде Турек. Але якщо ні, я спалю мости таким чином, що це увійде в підручники з політології як крайній випадок співіснування (гілок влади)», – йшлося у повідомленнях Петра Мацінка.

До слова, 16 січня президент Чехії Петр Павел, перебуваючи у Києві, повідомив, що країна найближчим часом надасть Україні бойові літаки L-159 для протидії російським безпілотникам. Однак проти передачі літаків висловився спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура.