Україна отримає зенітні ситмеми Tridon Mk2

Швеція та Данія закуплять для України зенітні гарматні системи Tridon Mk2 на загальну суму понад 226 млн євро (понад 11,5 млрд грн). Вони мають посилити українську ППО, зокрема, протидіяти російським ударним дронам. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час пресконференції, передає шведський мовник SVT.

Пол Йонсон зауважив, що протягом зими Росія систематично атакує обʼєкти інфраструктури України, позбавляючи українців тепло- та електропостачання. Тому, за словами шведського міністра, вкрай важливо посилити Україну засобами протиповітряної оборони. Швеція та Данія обʼєднають зусилля, щоб закупити для України зенітні системи Tridon Mk2. Зокрема, Швеція виділила понад 182 млн євро (понад 9,2 млрд грн), ще 44 млн євро (більше ніж 2,2 млрд грн) спрямувала Данія.

«Зміцнення української протиповітряної оборони та стійкості українського суспільства є надзвичайно важливим [...] Tridon Mk2 може збивати дрони, крилаті ракети й навіть гелікоптери. Це здатність, яка потрібна Україні, з огляду на те, що російські удари великої дальності зараз дуже інтенсивні по всій території України», – сказав Пол Йонсон.

Зазначається, що виробництво систем Tridon Mk2 вже розпочалося. Пол Йонсон не уточнив, скільки саме установок передадуть Україні, однак запевнив, що їх вистачить, щоб укомплектувати зенітний батальйон. Перші системи Tridon Mk2 Україна отримає вже за кілька місяців.

За даними мілітарного порталу Defense Express, системи Tridon Mk2 виробляє британська оборонна компанія BAE Systems. Вперше установку представили у 2024 році. Tridon Mk2 оснащена 40-мм гарматою. Вона здатна уражати цілі на відстані до 12 км й здійснювати 200-300 пострілів на хвилину. Крім того, системи, які постачатимуть Україні, додатково обладнають радіолокаційною станцією Saab Giraffe 1X, що зможе виявляти дрони на відстані 75 км.

Нагадаємо, 1 лютого, міноборони України повідомило, що Швеція готується передати українській армії один з найбільших оборонних пакетів допомоги. До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, радари шведської компанії Saab, а також дрони. Також шведський та український міністри оборони обговорювали передачу Україні ракет Meteor та винищувачів JAS 39 Gripen.