Боєприпаси з заводу мали постачати до ЗСУ

Запуск заводу з виробництва боєприпасів у Великій Британії, який мав забезпечувати британську армію та потреби України, відкладається більш ніж на шість місяців. Про це у неділю, 15 лютого, повідомила газета The Guardian.

Підприємство у Гласкоуді вважається стратегічно важливим для поповнення запасів боєприпасів на тлі зростання обсягів військової допомоги Україні. Очікувалося, що запуск заводу дозволить у 16 разів наростити національні потужності з виробництва артилерійських снарядів.

Виробництво мало стартувати влітку 2025 року, однак цього так і не відбулося. У відповідь на запит журналістів компанія BAE Systems підтвердила затримку, пояснивши її рішенням удвічі збільшити проєктні потужності заводу.

У повідомленні йдеться, що Лондон прагне суттєво розширити власне виробництво вибухових речовин, щоб зменшити залежність від імпорту боєприпасів та їх компонентів. Раніше BAE Systems постачала вибухівку RDX, що використовується в артилерійських снарядах, зі США та Франції.

Додаткове занепокоєння у британських урядових колах викликала непередбачувана позиція президента США Дональд Трамп щодо підтримки України, а також його заяви про можливе запровадження тарифів проти країн НАТО, що посилило дискусії про залежність Європи від американського оборонного обладнання.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року повідомляли, що британська компанія BAE Systems відкриє у Шеффілді артилерійський завод вартістю з виробництва буксированих гаубиць М777. Інвестиції у виробництво сягнуть 25 млн фунтів стерлінгів, на заводі буде створено 50 робочих місць.