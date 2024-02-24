Велика Британія виділить 245 млн фунтів стерлінгів (310 млн доларів), щоб посилити артилерійські резерви України. Про це повідомили на сайті британського уряду у суботу, 24 лютого.

Зазначається, що ці гроші протягом наступного року Велика Британія витратить на закупівлю та активізацію ланцюжків постачання для виробництва необхідних артилерійських боєприпасів для України.

В уряді Великої Британії зауважили, що українські військові високоефективно використовують артилерію для боротьби із російською армією.

«Ми продовжуємо робити все можливе, щоб Україна могла продовжувати виборювати перемогу. Фінансування Сполученого Королівства на суму майже чверть мільярда фунтів дозволить збільшити критичні запаси артилерійських боєприпасів», – зазначив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Крім того, міністр оборони Великої Британії наголосив, що Сили оборони України протягом двох років повномасштабного вторгнення знищили близько 30 відсотків Чорноморського флоту Росії, а також тисячі танків та бронетехніку.

Також уряд Великої Британії повідомив про підписання серії багатомільйонних контрактів на закупівлю сотень гусеничних запчастин для українських танків та бронетехніки.

«Разом ми забезпечимо поразку Путіна та перемогу демократії, заснованого на правилах міжнародного порядку», – сказав Грант Шаппс.

Грант Шаппс також нагадав, що Повітряні сили Великої Британії забезпечать поставку передових ракет для України.