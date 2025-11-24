Для працівників ТЕЦ встановили мобільні укриття, правоохоронці наголосили на їхній непридатності

Детективи львівського осередку Бюро економічної безпеки розслідують справу про корупцію на майже 7 млн грн з закупівлями модульних укриттів для енергетиків області. У ній фігурують державна компанія «Нафтогаз Тепло», яка управляє тепловими електроцентралями у Новому Роздолі та Новояворівську, а також львівська будівельна компанія колишнього депутата обласної ради. Про це йдеться в кількох судових рішеннях у Єдиному реєстрі (тут, тут і тут).

Навесні 2024 року компанія «Нафтогаз Тепло», яка є окремим підрозділом державного «Нафтогазу України», вирішила придбати модульні укриття для своїх працівників на Львівщині. Йшлося про два швидкоспоруджувані будиночки цивільного захисту для персоналу Новояворівської та Новороздільської теплоцентралей. У них люди, що обслуговують ТЕЦ, мали би змогу ховатися під час повітряної тривоги.

Як йшлося в обґрунтуванні цієї закупівлі «Нафтогаз Тепло» на порталі Prozorro, облаштувати сучасні підземні укриття у чинних будівлях двох електростанцій компанія не могла, оскільки майно ТЕЦ їй не належить, вона лише управляє ним за угодою з Агентством з розшуку та менеджменту корупційних активів (АРМА). Зокрема на цій підставі, яку в «Нафтогаз Тепло» назвали «нетиповою ситуацією», державна компанія вирішила придбати захисні будиночки без відкритих торгів у ТзОВ «Індустрія-ЛВ». Сума угоди становила 6,85 млн грн за два модульні укриття типу «Варта – 2».

«Для товариства питання безпеки працівників в особливий період залишається першочерговим завданням», – повідомлялося в тексті обґрунтування. Швидкоспоруджувані будиночки «Індустрія-ЛВ» мала змонтувати до кінця лютого 2025 року.

Модульні укриття від «Індустрія-ЛВ», фото з сайту компанії

Цьогоріч улітку Бюро економічної безпеки порушило кримінальне провадження через цю закупівлю. За твердженням детективів, керівники державної компанії зловживали своїм становищем, коли ухвалили рішення про закупівлю саме модульних укриттів, обрали приватну компанію-постачальника та перерахували їй гроші.

Зокрема, правоохоронці посилалися на те, що швидкоспоруджувальні укриття заборонено використовувати на підприємствах, вони годяться лише для захисту людей в місцях скупчення (зупинки транспорту, парки тощо). Для працівників дозволені лише підземні укриття або укриття із заглибленою конструкцією, стверджували вони.

«У квітні 2025 року керівником ТОВ «Нафтогаз Тепло» підписано накази про введення в експлуатацію вищевказаних споруд цивільного захисту, що були змонтовані на території Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, незважаючи на відмову керівників вказаних об’єктів критичної інфраструктури підписувати акти приймання-передачі, оскільки їх використання несе загрозу життю та здоров’ю працівників ТЕЦ», – йшлося в клопотанні БЕБ про обшук. Окрім того, детективи вказували, що наразі споруди «фактично не використовуються персоналом станцій у випадку повітряних тривог, оскільки створюють реальну загрозу життю людей під час ракетних обстрілів».

У справі відбулася низка обшуків, зокрема детективи вилучили документи в офісах «Нафтогаз Тепло» в Києві, Новояворівіську та Новому Роздолі, а також в офісі «Індустрія-ЛВ» у Жовкві. Розслідування наразі триває, попередня кваліфікація – ч2. ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем з тяжкими наслідками). Станом на жовтень підозри правоохоронці не оголошували.

Згідно з даними платформи Vkursi, директором ТзОВ «Нафтогаз Тепло» протягом вересня 2024 року – жовтня 2025 року був Федір Шевченко.

ТзОВ «Індустрія-ЛВ» займається металообробкою та ремонтом будівельної техніки, виробництвом та монтажем бар’єрного огородження автомобільних шляхів, модульних укриттів. Її засновниками є фірми «Шляхіндустрія» та «Дизайн-проект». Бенефіціарним власником (86,67%) вказаний львівський підприємець Віталій Креховецький, директором – його батько Володимир Креховецький.

Останній у 2006-2010 рр. був депутатом Львівської облради від УНП. До їхнього родинного бізнесу належать також заклад «Кілішкова» на площі Ринок, агенція нерухомості «І-Ремакс-ЛВ», будівельні компанії «Ламінат-Сервіс», «Яро-Буд», «Енергомонтаж ЛВ» тощо. Також нещодавно він придбав частку в ТОВ «Інтерпрес», якому належить медіа-група «Експрес».

У 2023 році журналісти згадували Володимира Креховецького у розслідуванні про сумнівне виведення з комунальної власності приміщень у центрі Львова.

«Нафтогаз Тепло» керує теплоелектроцентралями в Новому Роздолі і Новояворівську від 2019 року за угодою з АРМА. Раніше ТЕЦ були арештовані у справі про крадіжку газу на понад 2 млрд грн ТзОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТзОВ «Енергія-Новий Розділ». Тоді компанії належали львівським політикам, братам-нардепам Богданові та Ярославу Дубневичам. У цій справі підозри отримали менеджери цих компаній та експарламентар Ярослав Дубневич, який нині переховується від слідства за кордоном.

Правоохоронці стверджували, що отримані від крадіжки газу гроші вони вивели на рахунки власних фірм за кордон, зокрема в Латвію та на Кіпр, згодом легалізовані кошти частково повернули в Україну, їх використали для розбудови бізнес-імперії родини Дубневичів, зокрема для ТЦ «Роксолана» у центрі Львова.