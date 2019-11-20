Колишній управитель ТЕЦ в Новому Роздолі та Новояворівську заборгував майже 700 млн грн за газ

Олексій Хабатюк розповів про борги на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ

Приватне підприємство «Гарант Енерго М», яке з жовтня 2018 року до листопада 2019 року керувало арештованим майном ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі, за цей період накопичило борги за спожитий газ у майже 700 млн грн. Про це під час прес-конференції у Львові 20 листопада повідомив заступник керівника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк.

Новий управитель двох електроцентралей – державна компанія «Нафтогаз Тепло» НАК «Нафтогаз України», яку обрали замість попереднього неефективного керівника, отримало від нього багатомільйонний борг.

«Відповідно до вимог ст. 22 закону про теплопостачання, новий управитель майна є правонаступником боргів за енергоносії – за спожитий газ та його транспортування. Наразі борги попереднього управителя становлять близько 700 млн грн. Частину ми будемо реструктуризовувати, іншу частину, де це можливо, будемо виплачувати», – заявив Олексій Хабатюк.

Відомо також, що «Гарант Енерго М» також має борги по зарплаті перед працівниками ТЕЦ, накопичені впродовж року, але «Нафтогаз Тепло» не має наміру виплачувати їх. За словами Олексія Хабатюка, людям слід судитися із колишнім роботодавцем.

«Ми надамо необхідну правову підтримку тим, хто виявить бажання судитися із «Гарант Енерго М». Я закликаю працівників використовувати таку можливість, не залишати цього. Ми допоможемо зі складанням цивільних позовів», – зазначив заступник керівника департаменту «Нафтогаз Тепло».

Фахівці ТЕЦ, які перейшли від «Гарант Енерго М» працювати до «Нафтогаз Тепло», 20 листопада отримали перший аванс. Ще по два оклади людям пообіцяли виплатити після того, як вони підготують та запустять роботу теплоцентралей.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові правоохоронці затримали кількох посадовців ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія-Новий Розділ»за підозрою у крадіжці газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн, який, згідно з даними слідства, незаконно використали на ТЕЦ. Опісля суд арештував обидві теплоелектроцентралі. Їх майнові комплекси передали Агентству з розшуку та менеджменту активів, яке визначило для них нового управителя – невелику київську фірму «Гарант Енерго М».

Однак за понад рік керування приватне підприємство «Гарант Енерго М» не змогло налагодити теплопостачання у цих двох містах. Наразі вони не мають теплопостачання.

Нині в судах розглядають чимало позовів від компаній Богдана та Ярослава Дубневичів – ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія-Новояворівськ» – щодо вилучення майна Новояворіської та Новороздільської ТЕЦ у межах розслідування корупційної справи про розкрадання пільгового газу. Дубневичі намагаються повернути собі вилучене майно.