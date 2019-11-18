Нафтогаз призначив нового керівника Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ

У середу планують розпочати газопостачання Новояворівської ТЕЦ і запустити тепло у місті

Для Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ призначили нового керівника. Ним став колишній головний інженер КП «Тепловодоканал» в місті Енергодар Іван Сорока, повідомляє прес-служба «Нафтогаз України». Також, за інформацією урядового порталу, працівники обох ТЕЦ завтра, 19 листопада, отримають першу частину заборгованої зарплати, яка не виплачувалась майже півроку.

«Вже 136 людей прийняті на роботу в ТОВ «Нафтогаз Тепло» на Новороздільській ТЕЦ та 160 на Новояворівській ТЕЦ. Документи інших працівників щодо поновлення на роботі будуть оформлені найближчим часом», – зазначено у повідомленні урядового порталу.

У Новояворівську працівники сьогодні вже вийшли на роботу та почали підготовку до запуску системи опалення. Газопостачання Новояворівської ТЕЦ планують запустити у середу. У Новому Роздолі проводиться заповнення тепломереж та випробувань. Після успішного запуску ТЕЦ працівникам обіцяють виплатити премії.

У вівторок, 19 листопада, між агентством АРМА та ТОВ «Нафтогаз Тепло» укладуть договір на управління ТЕЦ, працівникам у двох містах виплатять аванс.

Як повідомляє департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України», новопризначений керівник ТЕЦ Іван Сорока має 20-річний досвід в енергетичному секторі. Він працював на підприємствах теплогенерації в Одеській та Запорізькій областях. До цього часу Іван Сорока був головним інженером КП «Тепловодоканал» в місті Енергодар.

Нагадаємо, що у містах Новояворівськ та Новий Розділ на Львівщині через безгосподарність приватного управителя майном ПП «Гарант Енерго М» опалювальний сезон опинився під загрозою. Обидві ТЕЦ за минулий опалювальний сезон збільшили заборгованість перед Нафтогазом та АТ «Укртрансгаз» за використаний газ та послуги з його транспортування на 400 млн грн. Загальна заборгованість ТЕЦ перед підприємствами групи Нафтогаз збільшилась вдвічі і тепер становить майже 800 млн грн.

13 листопада обидві ТЕЦ відвідав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, щоб вирішити проблему з теплопостачанням. Теплоенергоцентралі вирішили забрати у недобросовісного управителя — «Гарант Енерго М» і передати державній компанії – «Нафтогаз». Тепер Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ є відокремленим підрозділом підприємства групи Нафтогаз ТОВ «Нафтогаз Тепло». Для відновлення теплопостачання у Новояворівську та Новому Роздолі уряд та Нафтогаз розробили план заходів, щоб уникнути техногенної катастрофи через безгосподарність попереднього управителя. Одним з перших кроків виводу з кризи – виплата заборгованої зарплати працівникам.