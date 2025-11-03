Мертвих чоловіків поблизу озера Бребенескул виявили прикарпатські рятувальники

У Рахівському районі, біля гірського озера Бребенескул, виявили двох загиблих чоловіків. Тіла передали працівникам моргу для встановлення причини смерті.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 3 листопада, мертвих чоловіків поблизу озера Бребенескул, в районі гори Гутин Томнатик, виявили напередодні прикарпатські рятувальники.

«Загиблими виявились 41-річний та 36-річний чоловіки з Вінницької області. Для транспортування тіл залучались фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень сіл Кваси, Лазещина, Видричка та селища Ясіня», – розповіли в ДСНС.

Рятувальники передали тіла загиблих працівникам моргу у Рахові. Причини смерті встановлять після проведення судмедекспертизи.

Додамо, що Бребенескул (1801 м над рівнем моря) є найвисокогірнішим озером України. Через нього пролягають популярні туристичні маршрути на Чорногірському хребті. Рятувальники просять усіх, хто планує іти в гори, ретельно стежите за прогнозом погоди та інформувати ДСНС про свої маршрути.