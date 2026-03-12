Для конспірації зловмисник одягнув військову форму

Правоохоронці запобігли новому теракту в Рівному. Наркозалежного чоловіка затримали під час закладання саморобної бомби біля кав’ярні в центральному парку. Про це у четвер, 12 березня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби завербували 20-річного наркозалежного мешканця Житомира, коли він шукав заробітку у телеграм-каналах. Чоловіка відрядили до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією спецслужб виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Зловмисник замаскував бомбу в каструлі та спорядив її гайками для посилення уражаючої дії. Окупанти планували віддалено привести СВП в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, прикріплений до бомби.

Підозрюваний замаскував бомбу в каструлі (фото СБУ)

Для конспірації фігурант вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого теракту.

Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.