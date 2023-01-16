Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків

Працівники ДБР спільно із Національною поліцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Як розповіли у відомстві, одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за пів року війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд грн.

У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.

відео ДБР

Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тис. банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн грн в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

Вилучені продукти будуть передані військовим. Крім того, з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам