Знайдені запчастини є в дефіциті, тож їх негайно передадуть на потреби армії

На одному з львівських ринків правоохоронці виявили склад із запчастинами для військової авіатехніки на сотні мільйонів гривень, повідомила прес-служба прокуратури у п'ятницю, 16 грудня. Знайдені та вилучені деталі російського виробництва, незабаром їх передадуть для потреб ЗСУ.

За даними прокуратури, у торговельному павільйоні правоохоронці виявили більш як 18 тисяч комплектуючих запчастин до військової авіатехніки, датчики та інші деталі подвійного призначення, зокрема до літаків МіГ, які були виготовлені на території Росії у 1980-2000 роках. Всі ці деталі вже вилучені. На якому саме ринку були заховані деталі правоохоронці не розголошують, також не коментують інформацію щодо підозрюваних у цій справі.

Проте, за інформацією департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, відомо, що підозрюваний у цій справі – мешканець села Хмільник Вінницької області. Під час обшуків в його будинку, поліція знайшла понад 40 тисяч аналогічних запчастин, печатки та кліше для підробки документації про строк експлуатації запчастин до авіатехніки.

«За попередніми оцінками, вартість вилученого становить понад 250 млн грн. Невідкладні слідчі дії тривають, вирішується питання щодо призначення ряду експертиз та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину», – уточнили у прокуратурі.

За оцінками спеціалістів, вилучені запчастини належать до категорії дефіцитних комплектуючих, тож їх якнайшвидше передадуть на потреби Збройних сил. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного придбання, отримання та зберігання матеріальних цінностей із території оборонного підприємства (ч. 1 ст. 198 КК України).

З власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що запчастини знайшли на ринку «Шувар».