Запчастини зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу

Контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабне розкрадання запчастин та комплектуючих до військової броньованої техніки однієї з військових частин Хмельницької області.

Як розповіли у прес-службі СБУ, службовець-контрактник разом зі своїм батьком організували викрадення комплектуючих до бронетехніки.

Військовослужбовець вивозив крадене з військової частини на власному автомобілі чи передавав їх батьку через огорожу. Запчастини зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу.

Правоохоронці провели 12 обшуків. Під час слідчих дій було виявлено і вилучено десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, а саме: прилади нічного бачення; гідропідсилювачі башт; генератори; перископи; оптичні прилади; засоби управління вогнем; світломаскувальні комплекти та інше.

За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн грн.

У Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Західного регіону зазначили, що батько контрактника теж колись був військовослужбовцем цієї ж військової частини.

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.