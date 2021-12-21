Військову інформацію чоловік намагався передати російським спецслужбам

СБУ викрила колишнього посадовця одного із підрозділів Повітряних сил ЗСУ, який збирав та намагався передати російським спецслужба дані про системи управління військами Протиповітряної оборони України.

Екс-військового викрили на Дніпропетровщині, зазначає Служба безпеки України 21 грудня. Військову інформацію він приховано збирав безпосередньо на робочому місці.

Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб на території Росії. Туди він мав виїхати нібито під виглядом відвідування родичів.

Під час обшуків у нього знайшли флеш-носії з таємною військовою інформацією, а також комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із «доказами протиправної діяльності». Військові матеріали, які він збирався передати росіянам, у нього вилучили.

СБУ розслідує справу за двома статтями: участь у терористичній групі чи терористичній організації та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах). Вирішується питання про повідомлення підозри екс-військовому.