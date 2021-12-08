У затриманих студентів знайшли два пістолети

Служба безпеки України повідомила, що запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області. Інформацію про це СБУ опублікувала у середу, 8 грудня. Ймовірно, затримані готували розстріл через те, що їх цькували одногрупники.

За інформацією правоохоронців, вони викрили двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. Під час обшуку, в них вилучили пістолети. Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу «Вконтакте».

«За даними слідства, встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників. Також, зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками», – йдеться в повідомленні.

Як повідомила «Українська правда» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, затриманим по 18 років. Можливим мотивом їхніх намірів є булінг з боку одногрупників. Наразі юнаки перебувають під наглядом батьків, питання запобіжних заходів буде вирішуватись після отримання висновків експертизи.

Фото СБУ

Під час обшуків за місцями проживання студентів, правоохоронці виявили два пістолети, а також комп’ютерну техніку й засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності. Вилучені предмети вже направлено на експертизу. Кримінальне провадження проти затриманих відкрили за статтею ККУ про терористичний акт.