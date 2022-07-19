Алевтина Черкашина (@diva_olivka) є відомою київською блогеркою-мільйонницею, на її сторінку у Instagram підписані понад 1,2 млн користувачів

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду зобов’язав українську інста-блогерку Алевтину Черкашину, яка більш відома під псевдонімом Діва Олівка (@diva_olivka), виплатити 250 тис. грн компенсації замовниці реклами через провалений giveaway (розіграш призів) у Instagram.

Справа про невиконання рекламного договору Алевтиною Черкашиною уже близько року перебуває в судах. Про постанову Касаційного господарського суду, яка уже не підлягає оскарженню, повідомило видання The Village.

Алевтина Черкашина (@diva_olivka) є відомою київською блогеркою-мільйонницею, на її сторінку у Instagram підписані понад 1,2 млн користувачів. На початку вересня 2020 року вона уклала договір з рекламною посередницею Веронікою Синицею, яка хотіла збільшити кількість підписників у своїх клієнтів. Згідно з договором, Черкашина мала публікувати контент щодо розіграшу подарунків (giveaway), таким чином заохотити людей підписуватись на сторінки клієнтів Синиці.

Блогерка гарантувала, що після розіграшу у Instagram кількість підписників зросте на 50 тис. Проте Алевтина Черкашина провалила розіграш, бо замість 50 тис. підписників, участь в конкурсі взяли лише 22,8 тис. людей.

Після проваленого розіграшу Вероніка Синиця подала до суду та у вересні 2021 року відсудила у Алевтини Черкашиної 250 тис. грн компенсації. Блогерка не погодилась з рішенням суду та 18 січня 2022 року скасувала його у Північному апеляційному господарському суді.

Вероніка Синиця подала касаційну скаргу та на початку липня 2022 року нове рішення прийняв Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду. Алевтину Черкашину все ж зобов’язали сплатити 250 тис. грн компенсації Вероніці Синиці, оскільки суд дійшов висновку, що скасування рішення суду першої інстанції було безпідставним.

Постанова є остаточною та не підлягає оскарженню.