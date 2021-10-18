Відому Instagram-блогерку Алевтину Черкашину (@diva_olivka) звинуватили у невиконанні умов рекламного договору

Українська блогерка Алевтина Черкашина, більш відома під псевдонімом Діва Олівка (@diva_olivka) , виплатить 250 тис. грн замовниці реклами через провалений giveaway (розіграш призів) у Instagram. Блогерка гарантувала, що після giveaway кількість підписників зросте на 50 тис., однак не виконала умов договору. Відтак Господарський суд Києва частково задовольнив позов рекламодавиці та зобов’язав блогерку виплатити 250 тис. грн.

Першими на цей випадок звернули увагу журналісти порталу dev.ua, що спеціалізується на новинах про ІТ. Рішення про стягнення з Алевтини Черкашиної компенсації Господарський суд Києва прийняв ще на початку вересня, але у судовому реєстрі його оприлюднили лише на початку жовтня. Цей випадок наочно ілюструє фінансову сторону інста-блогінгу.

До суду звернулась рекламна посередниця Вероніка Синиця, що уклала договір з Алевтиною Черкашиною, щоб збільшити кількість підписників у своїх клієнтів. Вона вимагала стягнути з Черкашиної 1,25 млн грн за невиконання умов рекламного договору.

Алевтина Черкашина (@diva_olivka) є відомою київською блогеркою-мільйонницею, на її сторінку у Instagram підписані понад 1,3 млн користувачів. Згідно з договором, який сторони уклали ще на початку вересня 2020 року, Черкашина мала публікувати контент щодо розіграшу подарунків (giveaway), таким чином заохотити людей підписуватись на сторінки клієнтів Синиці.

Зазвичай, учасники giveaway мають підписатись на певні сторінки у соцмережі (їх може бути 10, 20 чи навіть 70), а потім серед них розігрують подарунки, які рекламує блогер. Подарунки можуть бути різноманітні – від боксів з солодощами чи косметикою, до дорогої техніки, грошових призів чи навіть автомобілів. Таким бренди «нарощують» кількість підписників, фактично купуючи їхню активність (підписка на сторінку, лайки і т.д.).

Алевтина Черкашина (@diva_olivka) є відомою блогеркою, на її сторінці у Instagram зараз є понад 1,3 млн підписників

Згідно з умовами договору, Черкашина мала забезпечити приріст щонайменше 50 тис. підписників для сторінок клієнтів Синиці. Проте замість 50 тис. підписників, участь в конкурсі взяли лише 22,8 тис. людей.

Алевтина Черкашина підтвердила у суді, що під час розіграшу на конкурсні сторінки підписались 22,8 тис. людей, а не 50 тис., але заявила, що «не є відповідальною за волевиявлення та дії інших осіб». Натомість суд зазначив, що, підписуючи договір, вона взяла на себе прямі зобов’язання збільшити кількість підписників на 50 тис.

За проведення розіграшу Вероніка Синиця мала заплатити Алевтині Черкашиній 500 тис. грн. Половину суми вона заплатила на старті розіграшу, іншу половину мала виплатити після його закінчення. Однак через недотримання умов договору Вероніка Синиця не виплатила ці кошти та звернулась до суду.

У матеріалах справи вказано також, що через невдалий розіграш Вероніка Синиця втратила 700 тис. грн доходу від своїх клієнтів, а також їй нарахували 250 тис. грн штрафу, який вона виплатила.

В результаті Вероніка Синиця подала судовий позов проти Алевтини Черкашиної з вимогою виплатити їй 1,25 млн грн (250 тис. грн штрафних санкцій, 250 тис. грн матеріальних збитків, 700 тис. грн упущеної вигоди та 50 тис. грн моральної компенсації). Втім, дослідивши матеріали справи, суддя Господарського суду Києва Наталія Плотницька лише частково задовольнила позов та зобов’язала стягнути з Алевтини Черкашиної на користь Вероніки Синиці лише 250 тис. грн, які та раніше сплатила своїм клієнтам. Щодо інших фінансових претензій, то їх відхилили через недоведеність вини.