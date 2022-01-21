Відому Instagram-блогерку Алевтину Черкашину (@diva_olivka) звинуватили у невиконанні умов рекламного договору

Українська блогерка Алевтина Черкашина, більш відома під псевдонімом Діва Олівка (@diva_olivka), у апеляційному суді скасувала 250 тис. грн компенсації замовниці реклами через провалений giveaway (розіграш призів) у Instagram. Відповідне рішення, яке Північний апеляційний господарський суд прийняв 18 січня, є у розпорядженні ZAXID.NET.

Алевтина Черкашина (@diva_olivka) є відомою київською блогеркою-мільйонницею, на її сторінку у Instagram підписані понад 1,3 млн користувачів. На початку вересня 2020 року вона уклала договір з рекламною посередницею Веронікою Синицею, яка хотіла збільшити кількість підписників у своїх клієнтів. Згідно з договором, Черкашина мала публікувати контент щодо розіграшу подарунків (giveaway), таким чином заохотити людей підписуватись на сторінки клієнтів Синиці.

Блогерка гарантувала, що після розіграшу у Instagram кількість підписників зросте на 50 тис. Проте Алевтина Черкашина провалила розіграш, бо замість 50 тис. підписників, участь в конкурсі взяли лише 22,8 тис. людей.

Після проваленого розіграшу Вероніка Синиця подала до суду та у вересні 2021 року відсудила у Алевтини Черкашиної 250 тис. грн компенсації.

Блогерка не погодилась з рішенням суду та 18 січня 2022 року скасувала його у Північному апеляційному господарському суді. Повний текст рішення ще не оприлюднили у судовому реєстрі, але представниця Алевтини Черкашиної надіслала резолятивну частину постанови на адресу ZAXID.NET.

Постанову суду ще можна оскаржити у Верховному Суді.