Марія Семенова вкрала дві пляшки пива в магазині на вул. Франка у Львові

Відому скандальну блогерку Марію Семенову (Маша Тішина) затримали у Львові після того, як вона вкрала дві пляшки пива в магазині. Дівчина оприлюднила відео скоєння злочину у Telegram, де отримала сотні негативних коментарів. Поліцейські також подивились це відео і забрали блогерку в райвідділ разом з хлопцем, який знімав цю крадіжку.

Скандальна блогерка Марія Семенова у середу, 16 березня, разом зі своїм хлопцем вкрала дві пляшки пива в одному з магазинів у Львові. При цьому хлопець блогерки зняв момент крадіжки на відео, а Семенова опублікувала його на своєму Telegram-каналі. Дівчина заявила, що купила б пиво за гроші, але через заборону продажу алкоголю у Львові не змогла цього зробити.

Після публікації цих відео Семеновій та її хлопцю почали масово писати обурені її вчинком підписники та інші небайдужі люди. Спочатку Семенова відреагувала на цю ситуацію з обуренням і записала відео, де облаяла тих, кому не сподобався її вчинок.

Наступного дня, 17 березня, хлопець блогерки зняв та опублікував у Telegram відео, де вибачився за крадіжку. Він заявив, що з неповагою поставився до ситуації в країні і «не думав своєю головою». Семенова вибачень не оприлюднювала.

Відео про крадіжку пива подивились і львівські поліцейські, які затримали пару блогерів.

«Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому двоє осіб – хлопець та дівчина, вчинили крадіжку товару в одному з магазинів у Львові. Проведеними заходами поліцейські встановили осіб, причетних до вчинення правопорушення – 20-річного жителя Києва та мешканки міста Дніпро віком 19 років. Також встановлено, що крадіжку було вчинено з магазину, розташованого на вулиці Івана Франка», – повідомили у поліції Львівщини.

Додамо, що киянка Марія Семенова уже не вперше потрапляє у скандал. У червні 2021 року разом з другом розгромила орендовану квартиру, тоді її затримала поліція. У січні 2022 року вона опублікувала відео, де вона з другом на машині збивають людину на моноколесі в Києві.

Нагадаємо, на час воєнного стану у Львові заборонили продавати алкоголь.